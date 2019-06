Konec je trpljenja, ki pa je ob izjemnih slovenskih navijačih ponujalo tudi trenutke užitka. Primož Roglič je izjemno dirkal na Giru in osvojil tretje mesto. Foto: MMC RTV SLO

Zelo lepo je bilo stati na odru, ampak danes se spet ne počutim najbolj v redu. Verjetno se bom šele pozneje zavedal teh dosežkov. Trenutno sem predvsem izjemno vesel. Primož Roglič

102. izvedba slovite kolesarke dirke se je končala s spektakularnim kronometrom v poletno obarvani Veroni, kjer so se kolesarji na koncu zapeljali še v slovito areno. Čeprav so bile zaloge energije že povsem izčrpane, je bil Roglič na 17-kilometrski vožnji na čas dovolj hiter, da je v skupnem seštevku premagal Mikela Lando in se povzpel na zmagovalni oder. "Zelo lepo je bilo stati na odru, ampak danes se spet ne počutim najbolj v redu. Verjetno se bom šele pozneje zavedal teh dosežkov. Trenutno sem predvsem izjemno vesel"

Roglič v cilju Gira (1/3): "Da sem na zmagovalnem odru, je zame tako kot zmaga. Zelo vesel in ponosen sem." pic.twitter.com/5BbEjUqVdm — Tomaž Okorn (@Tomaz_Okorn) 02. junij 2019

Vesel in ponosen!

Pričakovano 29-letni Roglič danes ni mogel ponoviti takšnega presežka, kot mu je uspel na prvih dveh kronometrih, ko je bil najhitrejši. Z napetostjo smo v cilju spremljali njegov "dvoboj" z Lando, na koncu je odločilo osem sekund. "Da sem končal na odru, je kot zmaga. Zelo vesel sem in ponosen." Z drugo zmago v karieri je danes presenetil Američan Chad Haga. Vincenzo Nibali je bil hitrejši od Rogliča, a pričakovano ni mogel niti za hip ogroziti rožnatega slavja Richarda Carapaza, kar je po Nairu Quintani šele druga zmaga kakega južnoameriškega kolesarja na Giru.

Roglič (2/3): "Po 17. etapi se nisem več počutil dobro, nisem imel več apetita." pic.twitter.com/TRmecGY2il — Tomaž Okorn (@Tomaz_Okorn) 02. junij 2019

'Na izi' ... in z otroškim jokom ponoči

Roglič je v prvi polovici Gira dirkal izjemno, nato so se začele prebavne težave, imel je tudi bolečine v prsnem košu zaradi padca. "Po 14. etapi se nisem več počutil dobro, nisem več čutil apetita, vsak dan sem se moral boriti in dati 110 odstotkov od sebe. Tudi danes. Lahko sem vesel in ponosen." Po takšnem trpljenju je logično, da se želi najprej spočiti: "Predvsem bi se rad spočil in počel stvari, ki niso boleče, bolj na 'izi' vse skupaj." Seveda se veseli tudi novega izziva, starševstva (njegova Lora bo v teh dneh rodila): "Življenje ni samo kolesarstvo in gotovo se že veselim, da bom počel nekaj novega."

V ponedeljek sprejem za kolesarje V ponedeljek ob 18. uri bo pred Mestno hišo v Ljubljani sprejem za Rogliča, Polanca in Pogačarja.

Kot bi bilo ob cesti milijon Slovencev

Letošnja Dirka po Italiji je bila res nekaj posebnega: ne samo, da sta kar dva Slovenca (ob Rogliču tudi Jan Polanc) nosila rožnato majico, ob cestah so bile na vsakem ovinku slovenske zastave. "Kar smešno je, če razmišljamo, da en Slovenček pride na Giro in konkurira najboljšim. Sem zelo vesel, da smo Slovenci skupaj z navijači dvignili dirko na višji nivo in sem z njimi res užival prav vsak dan. Najlepša hvala." Navijače je pohvalil tudi Jan Polanc, ki gre po odličem Giru (dva dneva je bil v rožnati majici 19. junija na Dirko po Sloveniji: "Dva milijona nas je, a zdelo se je, da je bilo ob cesti milijon Slovencev. Hvala vsem!"