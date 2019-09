Danes je čas, ko bo veselje zamenjalo trpljenje. Foto: EPA

Primož Roglič je namreč tik pred zmago na Dirki po Španiji, kar bo sploh prva slovenska zmaga na tritedenskih dirkah. Zasavski orel je letos že pisal zgodovino, saj je na Dirki po Italiji s tretjim mestom postal prvi Slovenec, ki se je na grand tourih povzpel na zmagovalni oder. Tokrat bo šel še korak dlje, saj ga čaka zmaga, ob rdeči majici pa še zelena majica za najboljšega kolesarja po točkah.

Slovenski praznik bo dopolnil Tadej Pogačar, ki ga stopničke čakajo že ob debiju. Največji up slovenskega kolesarstva je ob tem dobil še tri etapne zmage, za piko na i pa osvojil še belo majico za najboljšega kolesarja do 25 let. Edina majica, ki ne bo šla v slovenske roke, je pikčasta majica za najboljšega gorskega kolesarja, ki jo bo osvojil Francoz Geoffrey Bouchard.

Foto: La Vuelta

Zadnja etapa je ravninska, znaša dobrih 106 kilometrov. Ob 17:10 se bo začela v Fuenlabradi, končala pa okoli 20. ure v središču Madrida.