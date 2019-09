Kot se je nekoč slišal njegov grmeč glas na rokometnih igriščih, se zdaj sliši Toneta Tislja na največjih kolesarskih dirkah. Najglasnejši slovenski navijač pod zmagovitim odrom na Plataforma de Gredosu. Foto: MMC RTV SLO/T. G.

Pravzaprav je vsak Slovenec, na katerega naletiš na Dirki po Španiji, tako ali drugače povezan s slovenskim kolesarstvom. Ali so to družinski člani in najtesnejši prijatelji najboljših slovenskih kolesarjev ali so to predani amaterski kolesarji, ki že leta, če ne desetletje in več hodijo na tritedenske dirke, svetovna prvenstva in klasike. Za ljubezen do kolesa, ki jih je pripeljala v osrčje gorovja Gredos zahodno od Madrida, so bili nagrajeni s trojno zmago Tadeja Pogačarja in veličastno potrditvijo skupne zmage Primoža Rogliča.

Ni si mogel pomagati, da ne bi prišel na Vuelto

Med MMC-jevim pokrivanjem konca Dirke po Italiji 2019 je med uporabniki hvalo požel pogovor z rokometnim trenerjem, ki je postal zagrizen spremljevalec kolesarstva. Tone Tiselj je odet v kolesarski dres Slovenije, zastavo in močnim glasom izstopal tudi na ciljnem vzponu zadnje odločilne etape španskega kroga.

"Navdušen. Naredili smo 2.500 km za tole etapo. Nismo verjeli, da se lahko to zgodi. Edino vedeli smo, da bo Roglič skupno zmagal. Nekaj neverjetnega, piše se zgodovina slovenskega športa. Imamo zmagovalca tritedenske dirke. Imamo Pogačarja, ki je dobil tri etape, in to gorske, ima belo majico, skupno je tretji. Mislim, da je to eden največjih dni slovenskega športa. Odkar je "Rogla" prišel v kolesarstvo, res podrobno spremljam ta šport, sem čisto notri padel," je svoje videnje sanjskega sobotnega dne pod zmagovitim odrom podal Tiselj, uspešni rokometni trener (dvakratni zmagovalec Lige prvakov s Krimom v letih 2001 in 2003 in srebrn na domačem evropskem prvenstvu 2004 z moško reprezentanco Slovenije).

Za Špance ravninska etapa s po 2.500 višinskimi metri razlike

"Resnično neverjetno, kar je danes naredil Pogačar. Napovedal je, da bo naredil veliko stvar na zadnji etapi. Nisem verjel, da bo zdržal tako dolg pobeg, a ko sem videl, da ga ne Lopez ne Quintana ne moreta loviti ... Treba je vedeti, kar se mi je potrdilo tudi iz pogovorov z drugimi kolesarji, da je Vuelta celo najtežja tritedenska dirka. Nima niti enega t. i. prostega dne, ko se lahko bolj na lahko pelje in etapo nadzorujejo šprinterska moštva. Ves čas je razgibano, za ravninsko etapo imajo Španci etape s po 2.500 metri višinske razlike!" je na malce drugačna merila za zahtevnost etap na Dirki po Španiji opozoril Tiselj, ki ima še kako prav. Prireditelji Vuelte znajo zavajati tudi s profili etap, ki zlepa ne razkrivajo dejanskih naklonov klančin ali pa med samo traso namerno ne označijo kakšnega klanca s kategoriziranim vzponom.

Prišel, ker se piše zgodovina slovenskega športa

"Piše se zgodovina slovenskega športa, in kar sta ta dva fanta naredila, je izredno. Ne smemo pozabiti na vse druge, ki so vlekli ta voz, in tudi preostale tri, ki so na Vuelti. Na Domna Novaka, Luka Pibernika in Luko Mezgeca, ki se je žal poškodoval. Prišel sem zaradi tega, ker se piše zgodovina slovenskega športa, a to, kar se je zgodilo, je bilo nad vsemi pričakovanji," je bil evforičen Tiselj, ki je z družbo prišel na sam zaključek Vuelte: "Žal samo danes in jutri v živo, prej smo gledali od doma."

Sledili so objem in čestitke Toneta Tislja Lori Klinc, partnerici zmagovalca letošnje Vuelte, ki pa se je navzela razmišljanja Primoža Rogliča. "Najprej počakamo, da je konec, ker pri kolesarstvu ni nikdar konec, dokler zadnjič ne prečkaš ciljno črto," je začela Lora Klinc, ki je že celotno špansko dirko tesna spremljevalka karavane. S pokroviteljevim avtodomom in s pomočjo družine in prijateljev iz dneva v dan sledi cestam 74. Dirke po Španiji.

Večkrat sem dejala, vse skupaj je veliko lažje kot na Giru. Niti ni bilo tako težko, ker sem vseskozi animirana z dojenčkom. Lora Klinc

Z avtodomom tri tedne za petami Vuelte

V prvem delu Vuelte so imeli nekaj zapletov, ker jim na zahtevnejših zaključkih etap niso dovolili parkiranja med akreditiranimi vozili. A v drugem delu je sivi avtodom iz Dolenjske postal del uradne karavane. V soboto so na deževnem, vetrovnem in vse hladnejšem vrhu Plataforma de Gredosa sprejeli Loro in sinčka Leva ter spremstvo v novinarski šotor, ki je bil edini vsaj delno zaprti prostor v cilju. Ob hitrem ohlajanju ozračja so organizatorji poskrbeli, da so Rogličevo družino namestili v mirnejši kot, ki so ga ogreli z žarometom. Lev je večinoma mirno spal, oglasil se je šele ob začetku ciljnega vzpona.

Vse je veliko lažje kot na Dirki po Italiji

"Večkrat sem dejala, vse skupaj je veliko lažje kot na Giru. Niti ni bilo tako težko, ker sem ves čas animirana z dojenčkom," je Lora potrdila, da je predvsem zaposlena z materinskim delom, saj je sin Lev star komajda tri mesece. "Tudi sama dirka se mi ne zdi tako stresna. No, bili so ti padci, a na to si pripravljen, saj so del športa," je Lora odvrnila, da so bili španski padci milejši od italijanskih. Vseeno Rogličeva partnerica še naprej doživeto spremlja etape in ne skriva živčnosti, po Pogačarjevem napadu se je prilepila pred TV-zaslon. "Normalno je, da tako živčno spremljam dirke. Vsakdo, ki bi imel nekoga svojega v takšnem položaju, kot je Primož trenutno, bi se živciral." In kaj bo potem, ko bo Primož v Madridu končno prečkal zadnjo ciljno črto Vuelte: "Po navadi kaj neumnega zinem."

Objem s starši. Solze veselja in ponosa za Pogačarjeve. Mama Metka sredi etape rekla, da je Tadeju prinesla dež. Veliki dan za družino iz Klanca pri Komendi.

Na cilju je @TamauPogi rekel: "Videl sem jih že par sto metrov prej." Dodatna moč med napadom na zmago. #LaVuelta19 pic.twitter.com/zhqzJ4cqTg — Toni Gruden (@duledoz) 14. september 2019

Zmagovalec v solzah v objemu s starši

V soboto se je prvič ob cesti zbrala tudi celotna družina Pogačar, mama Metka je posebej za Tadeja s seboj pripeljala dež, veliki zmagovalec Plataforma de Gredosa pa je tudi za tuje medije pojasnil, kako veliko mu je pomenila pomoč vseh slovenskih navijačev, zlasti družine. Piko na i je dolgemu dnevu postavilo družinsko snidenje ob vznožju gore v Hoyos del Espino, ki leži na 1484 m. Solze sreče in ponosa ob osupljivem dosežku bisera svetovnega kolesarstva, ki bo z nekaj sreče še dolgo kolesaril za zmage na Grand Tourih.

Navijača potrdila Špancem, da imajo pravo slovensko himno

Ob cestah so bili slovenski navijači z vseh vetrov – iz Žalca, Ljubljane, Postojne ... Dva Marka iz Sežane sta šla s kolesi do Benetk na letalo in zdaj celotni zadnji teden sledita Vuelti na kolesih in s pomočjo izposojenega avtomobila. Ker sta v soboto zasedla 'pole position' tik pred ciljno črto, sta bila s slovensko zastavo tako izstopajoča, da se je z njima strokovno posvetovala tudi španska javna televizija, ki prenaša La Vuelto. In kaj sta morala Marka presoditi: ali ima RTVE pripravljeno pravo slovensko himno ali ne. "Da, bila je Zdravljica."

In napitnica bo v čast velikega zmagovalca Primoža Rogliča nocoj po 20. uri zadonela na trgu Cibeles v osrčju Madrida. Obeta se veličasten in nepozaben večer.