Zmaga na Vuelti, tri stopničke Grand Tourov, še štiri osvojene etapne dirke svetovne serije, skupno kar 47 zmag ... rekordna sezona za Jumbo Vismo, ki gre odkrito po najpomembnejšo kolesarsko lovoriko - zmago na Dirki po Franciji in še štiri leta bo pomemben del te zgodbe Primož Roglič. Foto: Twitter/@duledoz

Ponos. Beseda in čustvo, ki ga je v nedeljo v Madridu največkrat izrekel ter izrazil vrhovni šef kolesarske ekipe Jumbo Visma. Tako v pogovoru za MMC kot za ostale medije je Richard Plugge izžareval ponos ob zmagi Primoža Rogliča na 74. Dirki po Španiji. Osvojitev rdeče tritedenske dirke ni zgodovinska samo za slovensko kolesarstvo, temveč tudi za nizozemsko ekipo, ki je s premierno zmago na Grand Tourih potrdila najvišje ambicije.

Na Touru 2020 bo Jumbo Visma izzvala prevlado britanskega moštva Ineos (prej Sky), pri čemer je bilo že pred dvema letoma predvideno, da bo v Franciji kapetan Primož Roglič, ki pa si bo moral to vlogo prihodnjo sezono najbrž razdeliti vsaj še s prihajajočim zvezdnikom Tomom Dumoulinom in morebiti še s staroselcem v klubu Stevenom Kruijswijkom, letos tretjim na Dirki po Franciji. Pravcati Triglav, ki vsaj na papirju lahko ogrozi trojica zadnjih zmagovalcev francoske pentlje Froome - Thomas - Bernal.

Plugge: Po razkritju trase in pogovoru bomo razdelili vloge za Tour O osvojitvi Vuelte

Neverjetna zmaga. Resnično velik ekipni dosežek. Izredno sem ponosen. Ponosen na vse kolesarje, a tudi prav na vsakega posameznika v naši ekipi. Tako osebje na sami dirki kot uslužbence v pisarni doma. Vsi smo zadnja leta delali majhne korake navzgor, vse do te zmage na Vuelti.



O pomenu Rogličeve zmage za ekipo.

Malce smešno, da je za nas to velik mejnik, a hkrati sebe dojemamo kot še razvijajoče moštvo. Resnično trdo delamo, da bomo drugo leto naredili še en pomemben korak naprej. Strukturno želimo biti sposobni tekmovati za zmage na Grand Tourih, zaradi česar imamo zdaj tri resnično močne kolesarje, ali mogoče celo štiri, ki lahko zmagajo na tritedenski dirki.



Koliko kapetanov in koga bodo postavili na štart Toura 2020?

Primož Roglič ali Tom Dumoulin ali Steven Kruijswijk vsak zase ne morejo dobili prav vseh treh velikih etapnih dirk v letu, zaradi česar bomo morali razdeliti moči in vloge. Veliko je odvisno od trase proge in profilov etap prihodnje Dirke po Franciji. Takrat se bomo lahko pogovorili in pretehtali, kako in s kom na Tour. Koliko vodij za skupno in ali tudi s šprinterjem Dylanom Groenewegnom.



Kako je videl Rogliča pred 4 leti ob novačenju in podpisu pogodbe?

Vedno opravimo veliko testiranj, preden podpišemo novega kolesarja. Nato sem se osebno pogovoril s Primožem, govorila sva več kot dobro uro. Sam pri sebi sem si mislil, da če bodo številke prave - torej, če fizično ustreza profilu vrhunskega kolesarstva, ne denarno - bomo zagotovo dobili prihodnjega zvezdnika našega športa. Način kako je govoril, razmišljal. Kako so o njem pripovedovali fiziterapevti in trenerji. Ko so prišli na mizo res osupljivi izidi testov, sem vedel, da bo prvak. In zdaj je to v Madridu tudi uradno postal.



Komentar podaljšanja pogodbe z Rogličem vse do 2023.

Primož Roglič je zrasel z nami in tako ni bilo vprašanja, da mu ne bi ponudili nove dolgoročne pogodbe. Seveda tudi ustrezno izboljšano. Za javno objavo podpisa smo čakali na utrezen prosti dan, ko je nosil majico vodilnega.



Kako prihod Dumoulina vpliva na kapetanski status Rogliča?

Kot sem že ob predstavitvi prihoda Toma Dumoulina povedal, smo se pred tem pogovorili z vsemi našimi kapetani. Steven Kruijswijk, Primož Roglič in George Bennett so se strinjali in razumeli ter ga sprejemajo kot več kot dobrodošlo okrepitev, da naredimo še en korak naprej. Vsi trije so že lep čas z nami in dobro razumejo, kako pomembni so za naš klub.

Pomembno je, da kakor so Primož in ostali rasli z nami, smo se mi sočasno razvijali z njimi. Gre za vzajemno razmerje.



Občutki ob zmagoslavju v Madridu.

Res ponosen sem in hkrati srečen, ko vidim, koliko Primoževi uspehi pomenijo Slovencem in kakšen močan vpliv ima v vaši državi.

* (iz podnaslova) Pozabljena (ne)slavna zgodovina

Ko je ob koncu leta 2012 dotedanji športni novinar prevzel vodenja pogorišča po imenu Rabobank, je bilo nizozemsko moštvo na pragu izginotja. Vzrok - sistematični doping, s katerim je tedanja oranžno-modra zasedba postala kolesarska velesila.

Po 16 letih je odšel glavni pokrovitelj in velika večina v sporna početja vpleteno osebje. Pod Pluggejem se je začel graditi nov klub in tako tudi dojemajo sebe zdaj pri Jumbo Vismi, četudi korenine ekipe segajo v leto 1984 (Kwantum Decosol) in so od takrat nastopili prav na vsaki Dirki po Franciji. Nenazadnje so začeli novo življenje z imenom Blanco (prazno), kar je preprosto pomenilo, da nimajo glavnega pokrovitelja, a so vseeno obstali del kolesarske elite.

49-letni Richard Plugge, nekdanji kolesarski novinar, je zadnjih šest let gradil, da je Jumbo Visma prišla do položaja prvega izzivalca Ineosa. Podpis Toma Dumoulina je nov korak proti končnemu cilju. Foto: Twitter/@duledoz

Menčov s predhodniki osvojil Vuelto 2007

Po kratki epizodi pod imenom Belkin so našli partnerja v nizozemski državni loteriji, ki pa je to pogojevala z združitvijo s hitrostno-drsalnim klubom, kar jim je prinesla zdaj prepoznavne rumeno-črne drese. V prvih treh sezonah pod Pluggejem so bili neuspešni, v domovini tudi tarča posmeha. S prihodom verige supermarketov Jumbo se je povečal proračun, a krepili so se predvem z mladimi talenti. Petletni dogovor z norveškim softverskim podjetjem Vismo zagotavlja stabilnost in je še dvignil ambicije.

Zdaj edino nizozemsko moštvo svetovne serije, se je zaradi škandala Rabobanka odpovedalo tudi vsem preteklim uspehom, ki jih roko na srce na etapnih dirkah ni bilo veliko, saj je Rabobank bil stroj za zmagoslavja na klasikah. Vseeno so prišli do dveh zmag na Grand Tourih po zaslugi Rusa Denisa Menčova, ki je leta 2007 osvojil Vuelto, leta 2009 pa še Giro. A to je zgodovina, ki se je ne omenja pred moštvenim avtobusom.

Zmagovita ekipa, ki se je naučila lekcije iz Gira Skupaj od poraza do zmage

"Giro in Vuelta. Učna ura, iz katere smo se veliko naučili tako kot sama ekipa kot sam Primož," se je v Fuenlabradi smejalo Addyju Engelsu, športnemu direktorju Jumbo Visme, ki je vozil v vozili za Rogličem tako po italijanskih kot španskih cesta.



"Res ste Slovenci kar vročekrvni navijači, a so taki ob kolesarstvu tudi Nizozemci. Ni bilo prijetno poslušati očitkov, a po drugi strani čutiš ogromno podporo, ki je Primožu prinesla dodatno energijo za pomembno 3. mesto in prelomno prvo uvrstitev na zmagovalni oder Grand Toura," se je Engels spomnil razvpitega dogodka, ko je v trenutku okvare Rogličevega kolesar v zaključku 15. etape Gira ustavil zaradi postanka za stranišče.



"Okoliščine v Italiji nam res niso šle na roko, a tudi tukaj v Španiji se je že prvi dan proti nam vse zarotilo. A celotna ekipa je bila res predana skupnemu cilju - nenazadnje je to naš slogan: samenwinnen / skupaj do zmage," je 42-letni športni direktor spomnil, da se je Vuelta za Nizozemce začela s padcem na ekipnem kronometru, kjer so veljali za prve favorite.



"Mogoče smo za preveč samoumevno vzeli, da se kot Nizozemci oz. nizozemsko moštvo znamo voziti v bočnem vetru. Roglič je kot pravi kapetan prevzel vso odgovornost nase, čeprav si odgovornost za napako v sredo delimo prav vsi," je Engels pokomentiral, da je največ šibkosti Roglič pokazal ob napačnem postavljanju v bočnem vetru, ki je peloton razbil zlasti v 17. etapi, ko bi lahko zaradi tega ostal celo brez rdeče majice.



Trije Nizozemci, dva Američana, Novozelandec in Nemec

Po ravnem in razgibanem španskem terenu je levji delež opravil Tony Panzerwagen Martin, katerega oklep se je razbil ob grozljivem padcu v 19. etapi. 35-letni Nemec je žrtvoval svoj kronometer za ekipno korist in vlekel kot neumorna lokomotiva. Drugi vlečni konj je bil Lennard Hofstede. Zaradi padca in poškodbe kolena se je hitro poslovil drugi predvideni adut za skupno razvrstitev Steven Kruijswijk, medtem ko je tretjega potencialnega vodjo Novozelandca Georga Benneta izločila bolezen. A s pomočjo antibiotikov se je ognil odstopu in v gorah zadnjega tedna odpeljal nekaj pomembnih menjav. Za slovo od ekipe je presenetil Američan Neilson Powless, medtem ko je njegov rojak Sepp Kuss potrdil veliki potencial. Nenazadnje je v 15. etapi dobil proste roke in se je lahko odpeljal do lastne zmage.



Zdaj vedo, kako izgleda zmagoslavje

"Presrečen, da nam je uspelo. Na koncu v cilju nas je bilo samo šest, a vidite okoli nas, kako močno povezano ekipo imamo. Z največjim veseljem sem delal za Primoža, ki je izjemen zgled in človek, od katerega se učim," se je smejalo Kussu, ki so ga slovenski navijači ob slavju pri avtobusu kar posvojili, v zameno pa je 25-letnik iz Colorada vihtel slovensko zastavo.



Ob Martinu kot kapetanu na cesti je bil drugi vodja ekipe veteran Robert Gesink: "Primož si je to zaslužil. Ve, česa je sposoben, a hkrati ni primadona, okoli katerega se vse vrti. Zdaj moramo uživati v tem zmagoslavju, da bomo vedeli, kako lepo je, ko bomo garali za naslednje velike zmage."

Dobili dobrega človeka, če ne že dobrega kolesarja

Ob izteku sezone 2015 so Nizozemci še vedno imeli odprto mesto za kakšnega zanimivega kolesarja, ki pa ne bi bil predrag. Sledil je ključni klic Gorazda Penka na Nizozemsko, kjer je Plugge kljub osupljivim številkam testiranj ogromno tvegal s podpisom nekdanjega smučarskega skakalca. "Dobili smo vsaj dobrega človeka, če mogoče že ne dobrega kolesarja," se šef spomni tolažbe, če bi se podpis izkazal za zgrešenega.

A ravno s prihodom Rogliča sovpada tudi eksplozivna rast uspehov takrat LottoNL Jumba. Izredno pomemben člen pri napredku predstavlja prihod zdaj glavnega trenerja Merijna Zeemana, ki je prišel iz Sunweba, od koder mu zdaj sledi izpostavljeni Tom Dumoulin.

Roglič je kot večina kolesarjev pri dirkanju privrženec tradicionalnih V-zavor. Sicer ima Bianchi za vsakega nared tudi različico z disk zavorami, a tekmovalcev tudi na "lažjih" etapah ne silijo k vožnji s komercialno bolj privlačno različico. "Prej se sami dirkači odločijo, če je v dnevu veliko močnega zaviranja, ob velikih hitrostih ali spustih. Teža ni dejavnik, saj se jo prerazporedi, večji so pomisleki zaradi varnosti. Vseeno gre za 100, 150 koles in v primeru množičnega padca, si tudi proizvajalec ne želi z diski porezanih športnikov. Zagotovo so tržno disk zavore že zdaj povsem prevladujoče, bržkone bodo običajne zavore najdlje vztrajale ravno na profesionalnih dirkah," pojasnjujejo pri najstarejšem proizvajalcu koles na svetu. Foto: Twitter/@duledoz

Chianti, Galibier, Tourmalet, Bologna, San Marino in Pau

Ravno metulj iz Maastrichta je za vsega desetinko preprečil, da bi Roglič že na krstnem nastopu na Grand Touru na uvodnem prologu Gira 2016 v Apeldoornu slavil zmago in oblekel rožnato majico. 15. maja v dežju Chiantija je na kronometru 9. etape Roglič začel pisati zgodovino, samo Dirko po Italiji pa končal na 58. mestu. Leta 2017 je debitiral na Tour de France in prišel 19. julija v 17. etapi do zmage z napadom na Galibier in spustom z njega, skupno je končal kot 38.

Med letoma 2013 in 2017 so Nizozemci na tradicionalnih in najbolj cenjenih etapnih ter enodnevnih dirkah osvojili eno samo zmago - leta 2013 je po Avstraliji slavil Tom Jette Slagter. Sledila je Rogličeva eksplozija: zmaga Po Baskiji in Po Romandiji, s čimer se je sprožil plaz. Na Touru 2018 je bil po novi zmagi na kraljevski gorski etapi prek Tourmaleta že četrti. Na letošnjem Giru se je s pomočjo dveh kronometrskih zmag v Bologni in San Marinu povzel na oder s skupno 3. mestom. Zdaj je v prvem nastopu v Španiji upravičil status prvega favorita in osvojil La Vuelto 2019.

Zmagovalec 7 od zadnjih 10 etapnih dirk

Od aprila 2018 je zasavski orel nastopil na 10 etapnih dirkah in jih kar 7 tudi zmagal! Itzulia 2018, Romandija 2018 in 2019, Po Sloveniji 2018, Po Emiratih 2019, Od Tirenskega do Jadranskega morja 2019 in Dirka po Španiji 2019. Dvakrat je bil tretji, ob letošnjem Giru še na lanski Dirki po Britaniji, edinkrat pa je ostal brez stopničk na lanski Dirki po Franciji kot četrti, ko je brez odra ostal na posamičnem kronometru. Množiti so se začele tudi zmage ostalih jumbotov, četudi so od pomembnejših in tradicionalnih dirk dobili samo še dve: šprinter Dylan Groenewegen lani otvoritveno klasiko sezone Kuurne - Brussels - Kuurne in nedavno Laurens De Plus Dirko po Beneluksu.

Konec uroka za nebeško zelene Rogličeva zmaga je mejnik tako za Slovence kot Nizozemce, a tudi za Italijane oz. za eno najbolj znanih kolesarskih znamk. Kdo ne pozna nebeško zelene barve kultnih Bianchijev, na katerih so zmagovali Marco Pantani, nedavno preminuli Felice Gimondi in seveda Fausto Coppi. Primož Roglič je bil kronan za rdečega kralja Vuelte v nedeljo, 15. septembra, ravno na 100. obletnico Coppijevega rojstva.



19 let čakali na nov Grand Tour

Hkrati je Zasavec prekinil dolgi post najstarejšega še delujočega proizvajalca koles na svetu (vse od letta 1885!). Zadnji zmagovalec tritedenske dirke na Bianchiju je bil namreč Stefano Garzelli, ki je osvojil Giro 2000. Pred njim je za Italijane nepozabni dvojček Giro - Tour leta 1998 dobil Pantani. Rogliču pripadata dva velika mejnika znamke - prvič je Bianchi postal zmagovalec Vuelte (Gimondi leta 1968 ob osvojitvi Dirke po Španiji ni vozil na njihovem kolesu) in prvič je Grand Tour zmagal z Neitalijanom.



Bianchi se je pred petimi leti načrtno odločil, da opremi neitalijansko ekipo. Skupaj z Jumbom so se razvijali in zdaj dočakali veliko zmago. "Odlično sodelujemo, ogromno povratnih informacij, tako od osebja kot kolesarjev. Vzajemno delo, ki daje sadove," je bil evforičen direktor trženja Claudio Masnata. Veljavno pogodbo z Nizozemci imajo še za eno leto, sodelovanje pa želijo podaljšati.



S črnim strojem po kronometrsko zlato?

Primož Roglič in članu Jumba Visme vozijo personalizirana dirkalna kolesa Oltre XR4. "Z osnovnimi prilagoditvami in zahtevanimi deli opreme je njegovo kolo vredno 12, 13 tisoč evrov, a nato so še različne spremembe in dodatki, glede na dirkalni dan." Kronometrsko kolo Aquila CV TT je dejansko unikatno in je v celoti narejeno po meri. Črni stroj, kot sami rečejo pri podjetju iz Treviglia, bo peljal tudi na SP v Yorkshiru, kjer se nadejajo novega uspeha. "S Primožem smo si bili očitno usojeni, on je orel in na našem grbu je orel."

Nikoli ni preveč dobrih kolesarjev v eni ekipi. To, da prihaja Dumoulin, je odlična novica za vse nas. Ekipa bo še močnejša in ne bo nobenih problemov pri sestavi koledarja dirk. Naš cilj je, da vztrajno rastemo in postanemo najboljša ekipa na svetu, ne da bi se ozirali na druge. Primož Roglič

Veliki cilj ekipe osvojitev Tour de France

Ob kopici zmag - letos ima Jumbo Visma že 47 zmag, sočasno so tretji na UCI-jev lestvici ekip - jim manjka še uspeh na kakšnem od petih spomenikov. To se letos še lahko spremeni na Dirki po Lombardiji, kjer bo v soboto, 12. oktobra, sezono zaključil tudi Primož Roglič. Nenazadnje ima s traso neporavnane račune od lani in zlasti letos, saj je razvpiti padec na Giru doživel med spustom proti Comu, ko je 15. etapa dejansko bila kopija zaključka Il Lombardie.



Še pred koncem oktobra bo prireditelj ASO uradno razkril traso in profil Toura 2020, za katerega se že ve, da se bo 27. junija začel v Nici na Azurni obali. In takrat se bo začelo za Jumbo Vismo in Primoža Rogliča uradno operacija - zmaga na 107. Dirki po Franciji, ki se bo 19. julija kot običajno zaključila na Elizejskih poljanah v Parizu.