Primož Roglič v rdečem s svojimi moštvenimi kolegi ekipe Jumbo Visma. Nizozemsko moštvo je imelo kolesarja na zmagovalnem odru na vseh treh letošnjim tritednskih dirkah. Foto: EPA

Na zmagovalni oder je prišel oblečen v rumeno majico njegove ekipe Jumbo-Visma, vrnil pa se je odet v rdečo majico najboljšega v skupnem seštevku, zeleno za najboljšega po točkah ter slovensko zastavo.

Zdravljica na trgu Cibeles v čast zmagovalca #LaVuelta19 Primoža Rogliča.

"Najlepša hvala. Hvala družini. Hvala za podporo in se vidimo na naslednjiih dirkah." pic.twitter.com/VxI91fV9Mt — MMC RTV Slovenija (@rtvslo) 15. september 2019

Če je na zmagovalnem odru v Veroni, kjer je bil tretji, izgledal izmučeno, je tokrat bil v veliko boljšem stanju. Na odru je dobil prvo priložnost, da nagovori zbrano množico, a pravih besed ni našel: "Hvala vam za podporo, hvala družini in vsem, ki so bili vpleteni v tako velik uspeh. Se vidimo na naslednjih dirkah."

"Zelo lep občutek je, ko zmagaš to dirko. Še lepše je, ko si na zmagovalnem odru z rojakom. To je za naše kolesarstvo velika stvar. Danes sem si želel le končati. Pišemo zgodovino. Ali je to začetek uspehov, bom vedel, ko končam kariero. Toda zmagati že na eni tritedenski dirki je res lep dosežek," je pojasnil nekdanji smučarski skakalec, ki je julija lani Dirko po Franciji končal na četrtem mestu, na letošnjem Giru pa je bil tretji.

Najmlajši kolesar na štartni listi letošnje Vuelte Pogačar je presegel vsa pričakovanja in šokiral športnega direktorja Hauptmana. Foto: Reuters

V Španiji se dirka od prvega dne naprej

Roglič je rdečo majico vodilnega oblekel z zmago v 10. etapi na kronometru v Pauju, ko je deklasiral preostale favorite za skupno zmago in postal prvi Slovenec z etapnimi zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah. Skupno vodstvo je je do konca le še povečal, poleg rdeče pa je osvojil tudi zeleno majico najboljšega po točkah.

"Nič se ne bo spremenilo, razen, da bo ob mojem imenu zapisana zmaga na Vuelti. Z vsemi uspehi se je pojavila tudi želja, da bi zmagal tudi na tritedenski dirki in zelo kmalu mi je to tudi uspelo," je poudaril "Rogla", ki je Vuleto začel s padcem na ekipnem kronometru 24. avgusta: "Zelo dobro se še spomnim začetka Vuelte, ki ni bil prijeten s padcem. Nikoli ni lahko skozi priti tri tedne. Če si dober, lahko vedno pokažeš kakovost v 21 dneh dirke. Prvič sem dirkal na Dirki po Španiji, vsaka tritedenska dirka ima svoje značilnosti. V Španiji se dirka od prvega dne naprej. Če bi zmagal na Giru, me na Vuelti verjetno ne bi bilo."

Čaka ga nov izziv - svetovno prvenstvu v Yorkshiru

Nizozemska zasedba je na vseh treh tritedenskih dirkah v letošnji sezoni po 21 dneh dirkanja stala na zmagovalnem odru. Na dirki po Franciji je bil tretji Nizozemec Steven Kruijswijk. "To je prva velika zmaga za ekipo Jumbo Visma. Najprej želim končati letošnjo sezono, potem pa si bom začetal cilje za naslednje leto. Čaka me še nastop na svetovnem prvenstvu in nekaj dirk v Italiji," je dodal Roglič.

Prav poseben občutek je bil, da sta na zmagovalnem odru stala dva Slovenca: "S Pogačarjem sva prijatelja, je res prijeten fant in izjemen talent. Dva Slovenca na zmagovalnem odru je res zgodovinski dogodek. Zdaj me čaka skupna večerja z moštvenimi kolegi."

Slovenski kolesarji s končnimi zmagami na dirkah svetovne serije 6 - Primož Roglič (Dirka po Romandiji 2018 in 2019, Dirka po Baskiji 2018, Dirka po Združenih arabskih emiratih 2019, Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja 2019, Dirka po Španiji 2019)

3 - Simon Špilak (Dirka po Romandiji 2010, Dirka po Švici 2015 in 2017)

1 - Tadej Pogačar (Dirka po Kaliforniji 2019)

1 - Matej Mohorič (Binck Bank Tour 2018)

1 - Janez Brajkovič (Criterium du Dauphine 2010)

1 - Grega Bole (GP Ouest France - Plouay 2011)

Roglič je visoko dvignil pokal za skupno zmago, kjer so označene vse etape letošnje Vuelte. Foto: Reuters

Plugge: Vidim lepo prihodnost ekipe

Bolj zgovoren je bil direktor Jumbo-Visme ekipe Richard Plugge. "Zadnji krog sem bil zelo živčen. Ne vem, zakaj. Moj bog. Zelo sem vesel, zelo sem ponosen na vse ljudi v pisarni in kolesarje za delo v teh treh tednih. Počasi dojemam, kaj smo dosegli. Počasi sprejemam vse skupaj. To je velik uspeh. Kot ekipa gradimo, se razvijamo. To je naš prvi korak v tem razvoju. Vidim lepo prihodnost ekipe. S Tomom Dumoulinom, Stevenom Kruijswijkom ter Primožem imamo zelo močno ekipo za vse tritedenske dirke," je povedal Plugge.

Pogačar želi ostati isti fant s Klanca

Debitant na tritedenskih dirkah 20-letni Pogačar si je tretje mesto in belo majico prikolesaril s pogumnim napadom v sobotni zadnji gorski etapi. Eden največjih talentov svetovnega kolesarstva je nase opozoril s tremi etapnimi zmagami v treh zelo zahtevnih etapah. Ob tem je ekipi UAE Emirates zagotovil prvi zmagovalni oder na tritedenskih dirkah od leta 2017, ko so obstoj takratnega Lampreja rešili vlagatelji iz Združenih arabskih emiratov.

"Ne znam opisati veh občutkov. Konec Vuelte je bil res izjemen. Želim ostati isti fant s Klanca. Mislim, da bo težko ponoviti letošnjo Vuelto, dva Slovenca na zmagovalnem odru. Trije tedni so bili zame popolni," je poudaril najmlajši kolesar na štartni listi letošnje Vuelte.

Navijači v Kisovcu bučno slavijo veliko zmago Rogliča

Hauptman: Roglič dokazal, da je velik šampion

Andrej Hauptman je Vuelto preživel kot pomočnik športnega direktorja pri ekipi UAE Emirates. Selektor slovenske reprezentance je vse uspehe mladega Slovenca spremljal zelo čustveno, o Primožu Rogliču pa je dejal: "Vedelo se je, da je nesporni favorit dirke. Dokazal je, da velik šampion in kolesar."

"Kot selektor sem si želel, da bi Primož in Tadej na dirki naredila kakšno skupno akcijo. In sta jo. Odlično sta sodelovala. Primož včeraj ni pokazal nobenega zanimanja, da bi v zasledovalni skupini dal kakšno pomoč pri lovu za Tadejem. Za Primoža se je vedelo, da je nesporni favorit Vuelte. Dokazal je, da je velik šampion in kolesar," je bil nvdušen Hauptman.

Nekdanji odlični kolesar verjame, da bi Zasavec lahko imel danes namesto ene skupne zmage na tritedenskih dirkah tudi dve. "Dirka se ti lahko podre, če padeš. Lahko se ti kaj zgodi. Verjamem, da če Primož na Dirki po Italiji ne bi zbolel, če bi malo manj dirkal pred Girom, bi dobil tudi Giro," se je na tretje mesto na Giru ozrl Hauptman.

Tadej Pogačar v prvi izjavi za slovenske medije. In ne ni mu uspelo prebrati Botra med #LaVuelta19 pic.twitter.com/op3VzyDdpe — MMC RTV Slovenija (@rtvslo) 15. september 2019

Vsi so šokirani nad uspehi Pogačarja

"Pred štartom Vuelte je bil cilj, da s Fabiem Arujem dirkamo na skupno razvrstitev. S Tadejem smo ciljali na belo majico. Vedeli smo, da bo zelo težko zaradi Miguela Angela Lopeza. Zdelo se je skoraj nemogoče, da lahko tako mlad fant tri tedne dirka na taki ravni. Čeprav je v preteklosti kazal, da ima super regeneracijo, da je boljši, daljša kot je dirka. Rezultat je sanjski. Zmagal je tri zelo, zelo težke etape. Sploh pa način, kako jih je zmagal. Tretje mesto je nekaj neverjetnega. Vsi v klubu smo šokirani in presrečni," je dejal Hauptman.

Sam zase pa je priznal, da so ga uspehi nekdanjega varovanca pri ljubljanskem Rogu kar šokirali: "Zaenkrat sem tako v šoku, da nisem doživel uspehov, kot bi jih lahko. Verjetno tudi Tadej ne. To je nekaj posebnega. Ves čas sem vedel, da bo slej kot prej prišlo do nečesa takega. Ko to narediš v prvi sezoni, nanizaš osem zmag, skoraj vse na najvišji ravni ... To je šok in presenečenje. Ne samo zame, ampak za vse poznavalce."