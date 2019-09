Primož Roglič je velik favorit torkovega kronometra. Foto: EPA

Vedeli smo, da je Pogačar kolesar najvišjega kalibra in da bo slej kot prej krojil vrh svetovnega kolesarstva, toda z včerajšnjo predstavo na kraljevski etapi letošnje Dirke po Španiji je mladenič osupnil tudi največje poznavalce tega športa. V etapi, kjer so se napadi kar vrstili, je Pogačar na zadnjem klancu najprej kot robot sledil najboljšim. Ko je napadel še Nairo Quintana in se odlepil, se mu je Pogačar prisesal za zadek, počakal na primeren trenutek in se odpeljal naprej. Postal je najmlajši zmagovalec v zgodovini Vuelte.

"Napadel sem ga tri kilometre pred ciljem. Vedel sem, da imam kilometer in pol pred ciljem 20 sekund prednosti in da bo to dovolj za etapno zmago. Od takrat naprej je bilo vse čisti užitek, res neverjeten občutek," je povedal Pogačar, ki je letos že dobil večdnevni dirki Po Algarveju in Kaliforniji.

Pogačar aktualni državni prvak v kronometru

Pogačar se je prebil na skupno peto mesto, vendar njegov zaostanek za četrtim Valverdejem, ki znaša minuto in 22 sekund, ne obeta napredovanja. Velika uganka za vse je tudi njegova vožnja na čas, ki sledi v torek. Pogačar je v tej disciplini sicer aktualni državni prvak. Letos je v sklopu maratona Franja na 44 kilometrski trasi celo postavil rekord in slavil s časom 49:34. Pogačar je v konkurenci treh slovenskih kolesarjev iz svetovne serije zmagal pred Matejem Mohoričem (50:03) in Janom Tratnikom (50:19). "Šel bom na polno," pred torkovim 36,2 kilometra dolgim kronometrom napoveduje čudežni deček svetovnega kolesarstva.

Jumbo Visma med nevihto odrezana od Rogliča

Etapa je imela za slovenske ljubitelje kolesarstva idealen razplet, saj je Primož Roglič kljub padcu na zadnjem klancu do konca izničil zaostanek za Miguelom Angelom Lopezom, ga prehitel in se v cilj pripeljal skupaj z Alejandrom Valverdejem.

Padec se je zgodil med silovito nevihto, ki je kolesarje "prala" na zadnjem vzponu. Razmere so bile tako slabe, da se je ne le izgubila televizijska slika, ampak je brez signala z Rogličem ostal tudi direktor Jumbo Visme Addy Engels.

"Na koncu je bil rezultat dober, toda še vedno ne vemo, kaj se je pripetilo. Preprosto nemogoče je bilo slišati kar koli po radijski zvezi. Še v avtu nismo mogli veliko govoriti. Kot sem razumel je Primož padel zaradi spremljevalnega motorja, ki je blokiral cesto. V tistem trenutku ni kazalo dobro. Quintana je bil spredaj, prav tako Lopez. Primož je moral odgovoriti sam in uspelo mu je. Glede na okoliščine je rezultat dober," je takoj po etapi govoril Engels.

Roglič po etapi ni dajal izjav, čeprav ga je čakala množica novinarjev.

Sijajni Pogačar se je razveselil dežja in makadama

Roglič naj bi v vožnji na čas pridobil okoli dve minuti

Vse oči so zdaj uprte v torkov kronometer, kjer naj bi Roglič zlahka nadoknadil šest sekund zaostanka za Quintano in prvič oblekel rdečo majico vodilnega. Roglič je v tej sezoni slavil na dveh kronometrih na Giru ter na Dirki po Romandiji. Zmagal ni le na zadnji vožnji na čas na Giru ter na Dirki Tireno - Adriatico.

Poznavalci napovedujejo, da naj bi Roglič v primerjavi z glavnimi tremi tekmeci na kronometru pridobil okoli dve minuti. "Pričakujemo lahko, da bo Roglič na kronometru pridobil vsaj minuto in pol. Seveda bi si želeli, da bi bilo manj, toda takšno je pač realno stanje," je povedal šef Movistarja Eusebio Unzué, ki še vedno vztraja, da v njegovem moštvu ni številke ena in da sta Quintana in Valverde popolnoma enakovredna.

V petek "nečloveške rampe", ciljna vzpona tudi v nedeljo in ponedeljek

Po torkovi vožnji na čas sledita razgibani etapi v sredo in četrtek, ki naj na vrhu ne bi spremenili razlik. V petek so na vrsti "rampas inhumanas" - nečloveške rampe, kot so Španci poimenovali zadnji ciljni klanec ekstra kategorije. Na 6,8 kilometra dolgem vzponu so nakloni tudi 25-odstotni. Po ravninski soboti v nedeljo in ponedeljek spet sledita ciljna vzpona.

Če bo Roglič v rdeči majici in realno je to seveda za pričakovati, ga v petek, nedeljo in ponedeljek ob napadih od vsepovsod čaka mukotrpno branjenje skupnega vodstva.