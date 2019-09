Tadej Pogačar se je v Andori veselil uspeha kariere. Postal je najmlajši zmagovalec etape na Vuelti po Celestinu Prietu 25. aprila 1981. Katalonec je bil star 20 let in 86 dni, Poagačar pa je dopolnil 20 let in 345 dni. Foto: EPA

Le 94,4 km dolga etapa s petimi kategoriziranimi vzponi je postregla z obračunom najboljših kolesarjev sveta, prav vse pa je v zaključku zadnjega vzpona dneva strl Pogačar. Najmlajši kolesar na letošnji Vuelti je sledil Nairu Quintani ob njegovem napadu, ko je Kolumbijec dobil pomoč takrat vodilnega moštvenega kolega Španca Marca Solerja, pa se je 20-letnik odpeljal naprej in se veselil uspeha kariere.



Primož Roglič in svetovni prvak Alejandro Valverde sta skupaj prečkala ciljno črto. Foto: EPA

Roglič v odličnem položaju pred kronometrom

Quintana je zaostal 23 sekund in prevzel rdečo majico vodilnega. Roglič je na tretjem mestu zaostal 48 sekund in je drugi v skupnem seštevku. Kapetan ekipe Jumbo Visma je v sijajnem položaju, saj zaostaja le šest sekund, v torek pa je na sporedu 36 km dolg kronometer.



Tudi padec na makadamu ni zaustavil žilavega Zasavca

Roglič se je med izjemno zahtevno etapo že znašel v težavah, iz katerih se je izkopal tudi ob pomoči moštvenih kolegov Roberta Gesinka in Seppa Kussa. Američan je poudaril, da je Zasavec padel na makadamskem odseku, ko se je izogibal enemu od motoristov, zato je izgubil stik s svojo skupino in je moral loviti.

Prehiter napad Lopeza, ki ga je zaustavil padec

Miguel Angel Lopez je silovito napadel, v zadnjih kilometrih mu je zmanjkalo moči in tekmeci za skupno zmago so ga prehiteli. Na vrhu vzpona je prišel okrvavljen po levi roki, saj se je vmes znašel na tleh. Kolumbijec je končal na 9. mstu, zaostal je minuto in sekundo. V skupnem seštevku je zdaj na tretjem mestu, za Rogličem zaostaja enajst sekund.

Pogačar nasledil Božiča in Mohoriča

Pogačar je tretji Slovenec z etapno zmago na španskem krogu. Pred njim sta se v zgodovino dirke vpisala Borut Božič in Matej Mohorič.



Osmoljenec dneva je Miguel Angel Lopez, ki je silovito napadel in si privozil že lepo prednost, nato pa ga je zaustavil padec. Kolumbijec se je zavedal, da mora povečati prednost pred Rogličem, saj je slab v vožnji na čas. Zdaj zaostaja 11 sekund za Zasavcem in v torek ga čaka težka naloga. Foto: EPA

Zelo se je razveselil dežja

"Celotna etapa je bila neverjetna. Ko sem izvedel, da je napovedan dež, sem bil vesel. To mi odgovarja. Čez dan sem skušal slediti napadom. Na makadamskem odseku sem šel na polno. Od takrat je šlo vse odlično," je poudaril 20-letnik s Klanca nad Komendo.



Lanski zmagovalec dirke po l'Avenirju, največje etapne dirke za mlajše člane, je vseh šest zmag med profesionalci dosegel letos. Februarja je zmagal na etapi in skupno na dirki po Algarveju, maja je enako storil na dirki svetovne serije po Kaliforniji. Iz avtomobila ga je spremljal športni direktor spremljal Andrej Hauptman, na cilju pa njegovo dekle Urška Žigart, sicer kolesarka BTC City Ljubljane.



Hauptman: Pogačar že več kot presegel pričakovanja

"Velika zmaga. To etapo si je označil že na letalu porti Španiji. Danes je ostal hladen in je rutinirano opravil tudi s Quintano. Ko je začel padati dež, sem rekel, vse nam gre kot po maslu. Tedej je že ves čas kazal, da ima odlično sposobnost regeneracije in torej potencial za tritedensko dirko, kljub temu da je še ni vozil. Znan je tudi po tem, da ne naredi napake. Žal mi je le za padec prvi dan na mastnem vozišču. Zame je že več kot presegel pričakovanja, želim mu le, da uživa in da si nabira izkušnje. Kot Roglič nas tudi Pogačar navdušuje s tem, da premika meje in danes je postal najmlajši zmagovalec etape na Vuelti," je bil v pogovoru za Val 202 navdušen Hauptman.

Pet vzponov na kratki etapi

Cesta se je danes takoj začela vzpenjati, 17-kilometrski klanec se je končal na Coll d'Ordino (1985 m). Po spustu je sledil najtežji vzpon dneva ‒ na Coll de la Gallino (1910 m), vzpon je bil dolg dobrih 12 kilometrov, povprečni naklon je bil 8,3 odstotka, na več odsekih je znašal okrog 14 odstotkov.

Zadnji vzpon je bil relativno kratek, dolg je bil le slabih šest kilometrov, povprečni naklon pa znašal 8,3 odstotka. To je bila sploh edina točka na letošnjem španskem krogu, ki je kolesarje peljala nad 2000 metrov.

V ponedeljek prost dan, v torek kronometer

V ponedeljek je na vrsti prost dan, v torek pa je na sporedu edini kronometer na letošnji Vuelti.

9. etapa, Andorra la Vella-Encamp, 94,4 km: 1. T. POGAČAR SLO 2:58:09 2. N. QUINTANA BEL +0:23 3. P. ROGLIČ SLO 0:48 4. A. VALVERDE ŠPA isti čas 5. M. SOLER ŠPA 0:57 6. H. PERNSTEINER AVT 0:59 7. S. HIGUITA KOL 1:01 8. W. KELDERMANN NIZ isti 9. M. A. LOPEZ KOL čas 10. T. GEOGHEGAN HART VB 1:38 ... 100. D. NOVAK SLO 29:23 105. L. PIBERNIK SLO isti čas 153. L. MEZGEC SLO 33:09 Skupni vrstni red po 9. etapi: 1. N. QUINTANA KOL 35:18:18 2. P. ROGLIČ SLO +0:06 3. M. A. LOPEZ KOL 0:17 4. A. VALVERDE ŠPA 0:20 5. T. POGAČAR SLO 1:42 6. C. F. HAGEN NOR 1:46 7. N. EDET FRA 2:21 8. R. MAJKA POL 3:22 9. W. KELDERMANN NIZ 3:53 10. D. TEUNS BEL 4:46 ... 115. L. PIBERNIK SLO 1:31:09 116. L. MEZGEC SLO 1:32:30 141. D. NOVAK SLO 1:46:57