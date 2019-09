Carapaz je letos z zmago na Giru osrečil ekvadorske navijače. Foto: EPA

V času Vuelte na portalu Športni SOS odgovarjamo na vaša kolesarska vprašanja. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj. Naslednji teden bo portal dopolnil 7 let, zato vas vabimo k vprašanjem v povezavi s to številko.

Vabljeni k sodelovanju Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



Športni SOS deluje tudi v avdioobliki ‒ naročite se na podkast SOS-odmev!

1.418. Če bi Primož Roglič dobil Vuelto, bi se Slovenija vpisala med nove zmagovalce treh največjih dirk na svetu. Letos se je na ta seznam že vpisal Ekvador. Se je že kdaj zgodilo, da bi v istem letu dobili dve ali celo tri nove države zmagovalke?

Petra Cankar

Nikoli v enem letu nismo dobili tri nove države zmagovalk, trikrat do zdaj pa sta bila nova zmagovalca. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Sezona Tour Giro Vuelta 1909 Luksemburg (Faber) Italija (Ganna)

1987

Irska (Roche) Kolumbija (Herrera) 2011 Avstralija (Evans)

Velika Britanija (Froome) Ena nova država zmagovalka Sezona Tour Giro Vuelta 1903 Francija (Garin)



1912 Belgija (Defraye)



1941



Španija (Berrendero) 1950

Švica (Koblet)

1962



Nemčija (Altig) 1967



Nizozemska (Janssen) 1971

Švedska (Pettersson)

1986 ZDA (LeMond)



1994

Rusija (Berzin)

1996 Danska (Riis)



2006



Kazahstan (Vinokurov) 2012

Kanada (Hesjedal)

2019

Ekvador (Carapaz)



1.419. Etapni zmagovalci na letošnji Vuelti prihajajo iz šestih držav. Koliko je najvišje število različnih držav zmagovalk etap na eni Vuelti?

Petra Cankar

Največ različnih držav zmagovalk posameznih etap je 13, to se je zgodilo v treh primerih (v letih 2009, 2013 in 2015). Podrobnosti so v spodnji tabeli.