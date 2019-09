Slovenija, ki želi ponoviti zgodbo z EP-ja 2015, ko je osvojila srebrno medaljo, bo v predtekmovanju igrala še s Severno Makedonijo in Rusijo. Foto: BoBo

Slovenija je nadigrala Belorusijo, bila s 3:1 boljša od Finske, včeraj pa s 3:0 ugnala še Turčijo. Igralci so vidno motivirani, selektor Alberto Giuliani zna v ključnih trenutkih potegniti prave poteze, igralci znajo igrati pod pritiskom.

V sredo bo Slovenija igrala z branilko naslova Rusijo, ki je danes še četrtič zmagala, od Finske je bila boljša s 3:0. Stožice so že razprodane. Prvo mesto v skupini C bi prineslo lepo nagrado: dvoboj s četrtouvrščeno ekipo skupine A (Grčija?), v kateri so bile po treh tekmah še brez poraza Francija, Italija in Bolgarija. Če bo Slovenija druga, bo naletela na eno od teh treh ekip in pot v četrtfinale ne bo samoumevna.

Še prej mora Slovenija premagati Severno Makedonijo. Kljub temu, da gre za novince na najelitnejšem tekmovanju stare celine, ki do sedaj še niso zmagali, bo slovenski pristop na maksimalen. Libero Jani Kovačič poudarja, da Makedoncev ne podcenjujejo: "O njih zaenkrat še ne vemo veliko, saj gremo tekmo za tekmo. Mislim, da je že včeraj bilo čutiti nekaj utrujenosti. Tudi na tekmi se je videlo, da nismo sveži, ampak vseeno smo uspeli zmagati s 3:0, kar je najbolj pomembno."



Kapetan Tine Urnaut: "Cilj je osvojiti 1. mesto v skupini, ampak – gremo korak za korakom in zdaj imamo v mislih samo Severno Makedonijo."

Slovenska reprezentanca ima danes prost dan, v Stožicah pa je vseeno pestro. Rusija je s 3:0 odpravila Finsko, ob 20.30 sledi dvoboj Belorusija – Severna Makedonija.

Giuliani: Če bi izgubili prvi niz proti Turkom, bi lahko postalo zelo nevarno

SKUPINA C, Ljubljana:

RUSIJA – FINSKA 3:0 (17, 24, 22)

Danes ob 20.30:

BELORUSIJA – SEVERNA MAKEDONIJA

Torek ob 17.30:

SLOVENIJA – SEVERNA MAKEDONIJA

Ob 20.30: TURČIJA – BELORUSIJA

Sreda ob 17.30: SLOVENIJA – RUSIJA

Ob 20.30: FINSKA – TURČIJA

Lestvica: RUSIJA 4 4 0 12:2 12 SLOVENIJA 3 3 0 9:1 9 FINSKA 4 1 3 6:10 4 TURČIJA 3 1 2 4:6 3 BELORUSIJA 3 1 2 4:8 2 SEVERNA MAKEDONIJA 3 0 3 1:9 0

SKUPINA A, Montpellier:

ROMUNIJA - GRČIJA

1:3 (23, -24, -25, -21)

Danes ob 20.45: FRANCIJA - BOLGARIJA

Lestvica: FRANCIJA 3 3 0 9:0 9 BOLGARIJA 3 3 0 9:1 9 ITALIJA 3 3 0 9:2 9 GRČIJA 4 1 3 4:10 3 ROMUNIJA 4 0 4 2:12 0 PORTUGALSKA 3 0 3 1:9 0

SKUPINA B, Bruselj, danes ob 20.30:

ŠPANIJA - SRBIJA

Lestvica: BELGIJA 3 3 0 9:2 8 SRBIJA 2 2 0 6:0 6 SLOVAŠKA 3 2 1 6:6 5 NEMČIJA 3 1 2 5:6 4 ŠPANIJA 2 0 2 2:6 1 AVSTRIJA 3 0 3 1:9 0

SKUPINA D, Amsterdam, Rotterdam:

ČRNA GORA - UKRAJINA 1:3 (19, -18, -15, -19)

Danes ob 20.00: POLJSKA - ČEŠKA