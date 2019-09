Poleg Tineta Urnauta tekme ni iz udarne postave začel tudi bloker Jan Kozamernik, ki je poškodovan in vprašljiv za dvoboj z Rusijo. Podobno velja za drugega podajalca Gregorja Ropreta. Foto: BoBo

Severna Makedonija je pred začetkom evropskega prvenstva veljala za na papirju najskromnejšo reprezentanco ljubljanske skupine. Od vseh izbranih vrst, ki igrajo v Stožicah, je tudi najnižje na svetovni lestvici. V ponedeljek je s 3:1 v nizih prišl do prve zmage na turnirjih stare celine, ko je na kolena spravila Belorusijo, na krilih uspeha pa prišla še do slovitega skalpa, ko je dan kasneje z istim izidom odpravila favorizirano Slovenijo.

"Po takem porazu je težko kaj pametnega povedati. Makedonci so bili bolje pripravljeni na tekmo in so si to zmago povsem zaslužili. Smo govorili, da gremo tekmo za tekmo, toda tokrat na terenu ni bilo tako. Če ne drugega, bi si navijači zaslužili, da jim podarimo zmago, saj so se zbrali v tako velikem številu in nas res celo tekmo izvrstno podpirali. Ne bi rekel, da smo jih podcenjevali, videlo pa se je, da v podzavesti nismo bili pravi," je po tekmi povedal slovenski libero Jani Kovačič.

Z Rusi pred polnimi Stožicami

Kot je dodal Primorec, so verjetno misli prehitro ušle k tako težko pričakovanem dvoboju z branilci naslova, Rusi, ki bo v sredo v razprodanih Stožicah ob 17.30. Slovenija se je že pred dvobojem s Severno Makedonijo zagotovila osmino finala, kljub porazu pa ostaja tudi še v igri za prvo mesto v skupini, toda za kaj takega mora s 3:0 ali s 3:1 – ob boljšem količniku točk – premagati aktualne evropske prvake. Nekaj možnosti hkrati še vedno ostaja tudi za tretje mesto in s tem težjega nasprotnika v osmini finala.

Predstave, kakršna je bila proti Makedoncem, si v izločilnih bojih ne smejo privoščiti, je bil jasen Urnaut, ki je tekmo začel na klopi. Sicer se bo prvenstvo hitro končalo. "Imamo kar nekaj težav s poškodbami, Tine pa je do zdaj odigral vse tekme, zato sem se odločil, da dobi nekaj počitka. Ne glede na postavo se sistem ne sme spremeniti in moramo igrati, kot na prejšnjih tekmah. Enako moramo biti agresivni in motivirani, toda tokrat ni bilo tako," je svojo odločitev komentiral selektor Alberto Giuliani.

Makedonski odbojkarji presenetili slovenske

Makedoncev niso podcenjevali

Italijanski strokovnjak na slovenski klopi je poudaril, da njegovi varovanci tokrat niso igrali, kot znajo, zanikal pa je, da bi kogar koli podcenjevali: "Makedonija je odigrala dobro tekmo. Bila je agresivna v obrambi, mi pa nismo bili na svoji ravni in se nismo držali svojega sistema. To je bila največja napaka te tekme. Nismo podcenjevali nasprotnika, res pa je, da nismo bili povsem osredotočeni, toda na to tekmo smo se pripravljali kot na vsako drugo. Za nami je veliko tekem, ki smo jih odigrali dobro. Nemogoče jih je toliko v nizu odigrati na isti ravni. Smo imeli slabo tekmo in zdaj se moramo osredotočiti na naslednjega tekmeca."

Pri zaostanku z 0:2 je Giuliani v igro poslal Urnauta. Kapetan in najboljši posameznik slovenske reprezentance je bil v tretjem nizu na servisu, ko so gostitelji po zaostanku z 12:15 povedli 19:15 in si utrli pot k 25. točki. V četrtem nizu so si priigrali že vodstvo s 24:21, toda nepopustljivi Makedonci se niso predali in za veliko zmago zrežirali preobrat v nizu, ko so izkoristili slovenske napake. "Tekme nismo začeli, kot bi morali, nasprotnik pa je že takoj povedel. Obramba je nekakšen kazalnik, koliko si ekipa želi zmagati. Makedonci so dosti bolje branili, hkrati pa so bili v napadih in protinapadih bolj odločni in pogumni," je povedal odlični sprejemalec, ki je priznal, da je bil po srečanju zelo razočaran.

Zdaj še proti favoritom prvenstva

Hkrati je bil kapetan videti tudi zelo jezen: "Mogoče so si res bolj želeli zmage. Kot pravim, obramba je nekakšen kazalnik in oni so se veliko bolje branili od nas. Zagotovo je to tudi del želje. Potem so bili bolj pogumni, ko niso imeli česa izgubiti. To se je videlo ob koncu četrtega niza. Štiri žoge smo imeli na voljo, a nismo nobene zaključili. Makedonci so tvegali, 'na polno' udarili in se jim je obrestovalo."

"Vedno hočemo zmagati. Od prvega do zadnje točke in od prvega do zadnjega dneva smo vsi pripravljeni, da na igrišču pomagamo ekipi, da zmagamo in igramo čim bolje. Pozitivno je, da zaradi tega poraza ne moremo izpasti. Tekma ni bila odločilna, nas pa zdaj čaka nova proti favoritom skupine in favoritom prvenstva. Na igrišču moramo pustiti srce, kot pravimo. Ne smemo razmišljati o rezultatu, saj to nima smisla. Razmišljati moramo o igri, kako vsak od nas da stoodstotno vse od sebe. To je edina stvar, ki nam omogoča, da igramo najboljšo možno odbojko. Rusija je fizično dominantna ekipa, ki je do zdaj odigrala toliko, kot je bilo potrebno za zmage," je zaključil Urnaut.