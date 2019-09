Slovenci se dobro zavedajo, da jih čaka drugačna tekma kot proti Belorusiji, a so prepričani, da tudi tokrat ne bodo razočarali svojih navijačev. Zmago bodo najbrž morali doseči na drugačen način kot proti prvemu tekmecu, ko so hitro ugotovili, da tekmecem ne ustrezajo "float" servisi, z njimi so preprečili, da Belorusi razvijejo svojo igro.

Slovenci so evropsko prvenstvo odprli z gladko zmago 3:0 nad Belorusijo. Predstavo želijo ponoviti tudi proti Finski. Foto: www.alesfevzer.com

Giuliani: Ničesar nismo še storili. Ostati moramo na trdnih tleh.

"Moramo ostati na trdnih tleh, ničesar še nismo storili. Dejstvo je, da Belorusi niso našli orožja na naše servise, to pa je bil glavni razlog za našo gladko zmago. Tekma proti Fincem bo zagotovo drugačna, tudi proti njim bomo iskali njihove slabe točke," je dejal slovenski selektor Alberto Giuliani.

Urnaut: Moramo obremenjevati tekmečev sprejem

Italijan je po prvi tekmi lahko zelo zadovoljen s predstavo svojih varovancev. Slabe točke ni našel, verjame, da bo tako tudi po obračunu s Finsko. Napad bo težko boljši, kot je bil prvo tekmo, najbrž to velja tudi za sprejem, zagotovo bo najpomembnejše, da Slovenci tudi tokrat najdejo način, da pritiskajo na tekmečev sprejem, kot je bilo to na obračunu z Belorusi.

"Če bomo tako obremenjevali tekmečev sprejem, se nimamo česa bati. Belorusi niso našli odgovora na naše 'float' servise, veseli me, ker smo to uvideli, prav vsi smo se osredotočili na tak način začetnih udarcev. Ko tekmec nima pravega sprejema, pride do izraza naš blok, ki je res fantastičen. Na tak način moramo igrati tudi naslednje tekme," je pred drugim obračunom prvenstva glavno stvar izpostavil kapetan Tine Urnaut.

Slovenski odbojkarji se pripravljajo na Fince

Šket: Če ponovimo predstavo proti Belorusiji, nimajo možnosti

Finci so na prvi tekmi s 3:1 premagali Severno Makedonijo, a niso pokazali ničesar, kar bi lahko Slovence ustrašilo. Tudi zadnji medsebojni obračuni kažejo, da so Slovenci favoriti, a treba se je tudi spomniti, da so bili Finci tisti, ki so na evropskem prvenstvu leta 2011 slovenski reprezentanci preprečili uvrstitev v četrtfinale evropskega prvenstva na Dunaju. "Vidim, da so v ekipo vrnili nekaj izkušenejših igralcev. Zagotovo so kakovostna ekipa, dobro pokrita na vseh položajih. A menim, da če pokažemo približno tako predstavo, kot smo jo proti Belorusiji, nimajo možnosti," meni Alen Šket, ki pričakuje tudi boj na tribunah. Prvo tekmo Finske si je ogledalo več kot 1.000 njenih navijačev, ob koncu tedna jih v Ljubljani pričakujejo še več.

"Kakršno koli bo razmerje navijačev, sem prepričan, da bodo naši glasnejši in da nam bodo pripravili podobno spodbudo kot na prvi tekmi. Zagotovo bi bili glasnejši, tudi če bi jih bilo trikrat več. A verjamem, da se to ne bo zgodilo. Z dobro igro proti Belorusiji smo zagotovo pridobili kakšnega navijača več, upam, da bodo naši privrženci ugotovili, da mislimo resno in da se hočemo boriti za najvišja mesta," si obeta slovenski sprejemalec.

Nekaj manjših poškodb, a nič hujšega

V slovenski vrsti je nekaj težav z manjšimi poškodbami, na tekmi proti Belorusiji je bolečino v križu začutil Klemen Čebulj, a iz slovenskega tabora ni sporočil, da bi bilo kaj hujšega. "Imam široko klop. Za vsakega imamo dostojno zamenjavo, zato me to ne skrbi. Mogoče bom proti Finski v boj poslal igralce, ki so do zdaj igrali manj," je pred obračunom s Finsko napovedal Giuliani.

ODBOJKA (M)

EVROPSKO PRVENSTVO 2019

SKUPINA C, Ljubljana

SEVERNA MAKEDONIJA - TURČIJA

0:3 (-20, -23, -13)

Petek ob 20.30:

BELORUSIJA - RUSIJA

Sobota ob 17.30:

SEVERNA MAKEDONIJA - RUSIJA

Ob 20.30:

SLOVENIJA - FINSKA