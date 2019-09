Kapetani in selektorji vseh šestih reprezentanc skupine C EuroVolleyja 2019 so v sproščenem vzdušju na srečanju s predstavniki medijev v Ljubljani razkrili svoja pričakovanja pred začetkom tekmovanja. Foto: Aleš Oblak

"Pričakujemo lahko še močnejšo Belorusijo, kot je bila na pokalu FIVB Challenger. Je namreč okrepljena s še enim korektorjem, Arturjem Udrysom. Za sabo ima zelo dobro sezono v Rusiji, pa tudi sicer imajo Belorusi fizično zelo prodorno ekipo. Močni so na bloku, veliko tvegajo pri začetnih udarcih, zato bomo morali dobro igrati v igri za menjavo in tudi mi pritiskati s servisi, da bomo tako imeli več možnosti v bloku in obrambi," je dejal kapetan Slovenije Tine Urnaut.

Slovenija prvič gosti evropsko prvenstvo v odbojki

Giuliani: Nimamo posebnih pričakovanj. Čutimo odgovornost do navijačev.

Tudi selektor Alberto Giuliani poudarja pomen prve tekme. "Nimamo posebnih pričakovanj. Naša pričakovanja so, da bomo igrali dobro odbojko. Ekipa je pripravljena in videli bomo, kaj nam bo to prineslo na igrišču. Že prva tekma bo težka, saj je Belorusija sem prišla s tremi novimi igralci in gre za povsem drugačno ekipo, poleg tega je drugačen tudi način tekmovanja. Kljub vsemu prevelikega pritiska ne čutimo, čutimo pa odgovornost do navijačev in naredili bomo vse, da se jim oddolžimo za podporo," obljublja Giuliani.

Belorusi so se v polfinalu julijskega pokala FIVB Challenger srečali s Slovenci, ki so bili takrat uspešnejši s 3:1, zato tudi tokrat v nasprotnem taboru pričakujejo težko tekmo: "Slovenija ima zelo dobro ekipo, poleg tega igrajo pred domačim občinstvom. Mi pa se bomo morali zelo potruditi in dati vse od sebe, če želimo doseči dober rezultat," je pred uvodnim srečanjem povedal beloruski selektor Viktar Bekša.

Slovenski odbojkarji proti Belorusom odpirajo domači EP

Rusi se z vlogo favorita ne obremenjujejo

Prvi bodo v četrtek na igrišče Arene Stožice stopili Turki, ki se bodo srečali s favoriti skupine Rusi. Ti se z vlogo favoritov ne obremenjujejo. "To, da določite favorita, je vaša vloga. Res je, da smo poleti igrali zelo dobro, slavili v Ligi narodov, a na to se ne oziramo preveč. Osredotočeni moramo biti na vsako posamezno tekmo. Prvenstvo je namreč zelo dolgo, zato o tem, kdo naj bi bil najboljši v prvem delu tekmovanja, ne razmišljamo. Treniramo iz dneva v dan in živimo v sedanjosti," je številnim predstavnikom medijev zaupal ruski selektor Tuomas Sammelvuo.



Spored ob 14.30 odpirata Rusija in Turčija

Uvodno srečanje jutrišnjega dne bosta ob 14.30 odigrali Rusija in Turčija, ob 17.30 se bosta navijačem predstavili Finska in Severna Makedonija, za konec, ob 20.30, pa sledi še srečanje med Slovenijo in Belorusijo.

1. KROG, SKUPINA C, Ljubljana, četrtek ob 14.30:

TURČIJA – RUSIJA

Ob 17.30:

FINSKA – SEVERNA MAKEDONIJA

Ob 20.30:

SLOVENIJA – BELORUSIJA

V osmino finala se uvrstijo prve štiri reprezentance.