Slovenski selektor Alberto Giuliani je na drugi pripravljalni tekmi proti Srbiji, ta je tokrat potekala za zaprtimi vrati, dodobra premešal začetno postavo. Na igrišču je pustil le kapetana Tineta Urnauta, srednjega blokerja Alena Pajenka in prostega igralca Janija Kovačiča, priložnost za igro pa ponudil podajalcu Gregorju Ropretu, korektorju Mitji Gaspariniju, srednjemu blokerju Sašu Štalekarju in sprejemalcu Alenu Šketu.

Na drugi strani sta v srbski vrsti, poleg Nikole Jovovića, Aleksandra Atanasijevića, Uroša Kovačevića in Srečka Lisinca ter prostega igralca Nikole Pekovića, zaigrala Marko Ivović in Marko Podraščanin.

Pred slovensko moško odbojkarsko reprezentanco je še vrhunec sezone – evropsko prvenstvo v Ljubljani. Na prvem velikem tekmovanju na domačih tleh je želja Slovencev ponoviti odbojkarsko pravljico iz leta 2015, ko so se iz Bolgarije vrnili kot srebrni. Foto: www.alesfevzer.com

Ekipi sta bili v prvem nizu od samega začetka ves čas izenačeni. Sprva so pri 8:6 za dve točki povedli Srbi, na 9. točki so jih naši odbojkarji že ulovili, prešli v ospredje ter ritem narekovali tudi v nadaljevanju. Vodili so s 16:14 in 18:16, Pajenk je poravnal na 20:20, Atanasijević, podobno razpoložen kot že na včerajšnji tekmi, je prinesel vodstvo z 22:20. Na drugi strani mreže je bil dvakrat uspešen Šket, a so Srbi v napeti končnici slavili s 25:23.

Tudi v drugem nizu sta selektorja vztrajala z enakima postavama, zelo podoben je bil tudi potek tekme na začetku niza. Srbski odbojkarji so povedli z minimalno prednostjo, a je na 6:6 izenačil Gasparini, Urnaut je prispeval točko za 8:8. Tekmeci so nato dvakrat dobro blokirali in Giulianija prisili v odmor pri 9:11, a tudi po njem ostajali v ospredju. Še naprej sta dobro igrala Kovačević in Atanasijević, a je po uspešnem napadu Štalekarja Slovenija prišla na 13:14. Srbom je z dobrimi bloki in dobro igro v obrambi ter protinapadih spet uspelo pobegniti na 22:17, v igro je vstopil tudi Matic Videčnik. Pajenk in Gasparini sta poskrbela, da so se naši povsem približali (21:22), v končnici pa so bili za odtenek znova boljši Srbi in zmagali s 25:22.

V tretjem nizu so pobudo takoj prevzeli srbski odbojkarji in povedli s 5:3. Giuliani je na igrišče poslal še Žigo Šterna, menjal je tudi Kovač. Gasparini in Žiga Štern sta ob pomoči blokov Videčnika Sloveniji prinesla izenačenje na 9:9. Slovenci so v nadaljevanju stopili razliko, ki so si jo Srbi nabrali pri 12:9, a je po zaslugi Podraščanina v bloku in Luburića na začetnem udarcu sledila še ena srbska serija (19:15). Naši fantje so v nadaljevanju še grešili in gostje so v končnico vstopili s šestimi točkami naskoka. Urnaut in Žiga Štern sta razliko prepolovila, Tonček Štern je blokiral za 21:23, Petrić pa je obračun zaključil s točko za 25:22.

V dodatnem četrtem nizu so bili slovenski odbojkarji uspešnejši s 25:14.

Nekdanji slovenski selektor Kovač s Srbijo do zmage

EVROPSKO PRVENSTVO 2019

PRIPRAVLJALNI TEKMI, Ljubljana

Druga tekma (Stožice):

SLOVENIJA – SRBIJA

0:3 (-23, -22, -22)

Slovenija: Štern T., Pajenk, Kozamernik, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Štern Ž., Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret, Urnaut, Čebulj.

Srbija: Okolić, Kovačević, Petrić, Ćirović, Peković, Kršmanović, Ivović, Jovović, Batak, Simić, Atanasijević, Luburić, Majstorović, Podraščanin, Lisinac.

Prva tekma (Stožice):

SLOVENIJA – SRBIJA

2:3 (29, -22, 20, -22, -13)