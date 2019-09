Čebulj je v tretjem nizu torkove tekme, ki jo je dobila Srbija s 3:2, začutil bolečine v predelu trebuha. Šlo je za sum, da si je poškodoval prepono, a je Odbojkarska zveza Slovenije v izjavi za javnost zapisala, da je po zdravniških pregledih z njim vse v redu.

Korošca iz preventivnih razlogov na današnji drugi pripravljalni tekmi s Srbijo (ta bo potekala za zaprtimi vrati) ne bo v kadru Slovenije, že na naslednjem treningu pa bo na voljo selektorju Albertu Giulianiju.

Sprejemalec odbojkarske reprezentance je zaradi poškodbe izpustil že zadnje evropsko prvenstvo na Poljskem.

Prva sprejemalca slovenske reprezentance, Tine Urnaut in Klemen Čebulj. Foto: www.alesfevzer.com

"Trenutno ne vemo, za kaj gre, upamo, da s Čebuljem ni nič hujšega. Treba je videti, kako resno je vse skupaj, potem pa kar koli napovedovati. Vsekakor sva jaz in tudi Alen Šket tu, da ga v primeru resne poškodbe zamenjava, kolikor se pač da," je dejal starejši od dveh bratov Štern, glede poraza proti Srbiji pa dodal: "Pokazali so več želje, požrtvovalnosti, menim, da jim je njihova igra v obrambi prinesla zmago. V ključnih trenutkih so bili res odlični. A tudi mi nismo bili slabi. Menim, da smo v dobri formi, odpraviti moramo le še malenkosti."

"Padci trajajo predolgo"

Podobnega mnenja je tudi organizator igre Gregor Ropret, ki je ob koncu prvega niza zamenjal Dejana Vinčića, nato pa odigral skoraj vso tekmo: "Že nekaj časa se nam dogaja, da imamo obdobja, ko kažemo popolno igro, in obdobja, ko pride do padca. Padci sicer pridejo pri vsaki ekipi, toda pri nas trajajo preveč dolgo. Štiri, pet izgubljenih točk zaporedoma si na taki ravni nikakor ne smemo dovoliti, saj jih tako vrhunske ekipe, kot je Srbija, do konca niza ne zapravijo. Posebno v skrajšanem nizu ne. Že nekaj časa se trudimo, da to odpravimo, proti Srbiji še nismo. Verjamem pa, da bomo na evropskem prvenstvu rasli iz tekme v tekmo, da bomo tudi to odpravili, potem pa nas bo težko ustaviti. Danes smo videli ogromno pozitivnih stvari."

Da je padcev preveč, meni tudi libero Jani Kovačič: "V splošnem smo lahko zadovoljni s predstavo. Srbija je prav tako ena od favoritinj prvenstva, mi smo s Srbi igrali povsem enakovredno. Je pa tekma še enkrat pokazala, da jih lahko ob našem dobrem dnevu in njihovem slabem premagamo tudi s 3:0. Tokrat sicer ni bilo tako, mogoče je za to krivo, da smo se po vodstvu prehitro zadovoljili, je pa dejstvo, da smo storili nekaj preveč napak, ki jih moramo do prvenstva, na katerem bomo startali na zlato kolajno, odpraviti."