Odbojkarji so navdušili vso Slovenijo, Stožice bodo v današnjem polfinalu razprodane, številni tudi obljubljajo, da bodo reprezentantom pomagali v Parizu v finalu ali v tekmi za 3. mesto. Foto: BoBo

Po porazu s 3:0 v predtekmovanju je redko kdo verjel, da lahko Slovenci v drugem poskusu premagajo Ruse. Kaj je bilo ključno pri četrtfinalnem podvigu in veličastni zmagi s 3:1, smo vprašali trenerja Gašperja Ribiča, ki na EP-ju opravlja vlogo vodje ekipe (team manager). "Način, na katerega je Slovenija prvič v zgodovini premagala Rusijo, je bil pomemben impulz, saj so fantje videli, da se vse da. Dobro so analizirali dogajanje na prvi medsebojni tekmi, vedeli so, da morajo predvsem bolje servirati. Tudi na visoke žoge so iskali boljše rešitve. Načrt je uspel, sem bil pa vseeno malo presenečen, da so tudi Rusi pokazali toliko šibkih točk in da se jim lahko zatrese roka. Preveč napak so delali za takšno vrhunsko ekipo. Psihološki moment je bil tudi pomemben, fantje so že začeli samozavestno, s prepričanjem, da lahko zmagajo. In seveda so pomagali še izjemni navijači!"

Reprezentanti: Ne kličite nas za vstopnice Klemen Čebulj: "Mislim, da se moramo mi reprezentanti bolj ukvarjati, kako bomo igrali, ne pa kako in kdaj bodo naši navijači dobili vstopnice. Vsi iz reprezentance prosimo, da se ne obračate na nas, saj to povroča še dodatno breme. Želeli bi si, da bi lahko vsi, ki si želijo prišli v Stožice, a na žalost to ne gre. Mesta so omejena."



Jani Kovačič:

"Če bi bila dvorana še enkrat večja, bi še vedno bila premajhna. Bržkone bi napolnili tudi stadion za 50 tisoč ljudi, če bi ga imeli, gleda na povpraševanje."

Druga jutranja kronika na Radiu Slovenija.

Gašper Ribič optimizem pred polfinalom črpa iz avgustovske tekme med Poljsko in Slovenijo v kvalifikacijah za OI v Tokiu. Poljaki so sicer zmagali, a so bili Slovenci konkurenčni. Foto: MMC RTV SLO

Odločilo prepričanje, da zmoremo

Kaj se je spremenilo na igrišču, da so na prvi tekmi Rusi tako prevladovali, v četrtfinalu pa niso mogli ustaviti slovenskega naleta in so zapretili le v tretjem nizu? "Pa tudi v tretjem nizu, čeprav smo hitro zaostajali s 6:1, smo se pobrali in z nekaj vrhunskimi točkami postavili temelje za četrti niz in zmago. Odločilo je to neomajno prepričanje naših odbojkarjev, da zmorejo. Tu vidim moč te reprezentance. Rusi tudi niso bili tako prepričljivi kot na prvi tekmi. Pri servisu so naredili več napak. A tudi mi smo dobro sprejemali in potem podajalec lažje razigrava soigralce, s tem pa je lažje zaključevati težke žoge. Predvsem smo jim s servisom povzročali veliko težav, na začetku s float-servisi, nato z Gasparinijevim skok-servisom. Dobro smo izkoriščali naše "tempaše", Alen Pajenk je bil zelo učinkovit v napadu. Vsak je nekaj prispeval, v zadnjem nizu je izstopal Mitja Gasparini. Z njim imamo več širine v napadu."

Slovenija bo drugič igrala v polfinalih EP-ja in upala, da bo ponovila podvig s prejšnjega EP-ja, ko je v Krakovu v osmini finala pred 13 tisoč poljskimi navijači Poljsko premagala s 3:0. Mimogrede: na zadnjih treh evropskih prvenstvih se Poljaki niso prebili v polfinale, potem ko so bili leta 2011 bronasti, leta 2009 pa zlati. Foto: www.alesfevzer.com

Kaj ostane drugega, kot da igraš kot zmešan?

Zmaga nad Rusi je odmevala tudi čez mejo. Zoran Jerončič, sredi 90. let selektor ženske reprezentance in trener, ki je dobil priložnost tudi v elitni moški italijanski ligi, nam je povedal, da je v Trstu, kjer vodi ekipo Cosseli, dobil številne čestitke. In ne samo to: "Poklical me je tudi Angelino Frigoni, pomočnik selektorja Julia Velasca v času velikih italijanskih uspehov. Čudovito je biti te dni trener v Italiji, vsi mi čestitajo za uspeh in nam zavidajo, kako imamo v slovenski odbojki vse dobro organizirano. Jaz rad dodam, kakšno srce imajo odbojkarji, zraven pa še nekaj balkanske predrznosti, tudi to potrebuješ. A zgodba sega 25 let nazaj, ko smo začeli vabiti tuje strokovnjake, da so predavali našim trenerjem. Zamenjali smo metode dela in kažejo se sadovi dela. Imamo super generacijo, vse se je poklopilo na letošnjem evropskem prvenstvu, zraven je še ta fantastična publika. Kaj ti ostane drugega, kot da igraš kot zmešan?"

Avgusta je bila Slovenija dokaj konkurenčna

Če so bili slovenski navijači pred dvobojem z Rusijo zelo previdni in mnogi niso verjeli v uspeh, se je razpoloženje zdaj povsem obrnilo. Vsi govorijo o finalu. Jerončič: "Bodimo realni, Poljska je seveda favorit. A tudi pred Rusi sem bil previden, pa so me naši odbojkarji požagali. Ostal sem brez besed. Po izjemni igri, ki so jo pokazali, bi za to našo divjo klapo zdaj rekel, da je vse mogoče. Samo ponosni smo lahko nanje!" Poljska je na tem EP-ju izgubila le en niz, pa še tega na začetku, ko se je šele ogrevala. Gašper Ribič opozarja: "Na vseh položajih imajo izjemne igralce, najboljši pa je Kubanec Wilfredo Leon, trenutno eden najboljših sprejemalcev-napadalcev na svetu. Tu bo največja težava. Ampak, ko smo letos igrali v kvalifikacijah za Tokio, smo bili konkurenčni, dva niza smo bili blizu, pri čemer naša reprezentanca zdaj igra veliko bolje."