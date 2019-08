Slovenci so se dobro upirali aktualnim dvakratnim zaporednim svetovnim prvakom. Foto: EPA

Že pred tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za OI tridnevnega turnirja v Gdansku je bilo jasno, da Slovenijo v Tokio vodi le zmaga s 3:0 in vsaj za 17 točk.



Slovenci so odlično začeli srečanje in po dobljenem uvodnem nizu s 25:21 poskrbeli za živčnost domačih navijačev. Tudi nadaljevanje je bilo izenačeno. Slovenci so v drugem nizu poravnali izid na 20, nato pa je dvakrat neubranljivo serviral Kubanec v poljskem dresu Wilfredo Leon. Poljaki so prednost zadržali do konca in se z osvojenim nizom uvrstili na olimpijske igre prihodnje leto.



Poljaki v razprodani dvorani v Gdansku v nadaljevanju niso popustili, enaku tudi Slovenci, ki so prikazali eno najboljših iger v zadnjem času. Izbranci slovenskega selektorja Alberta Giulianija so v napeti končnici izgubili tretji niz s 25:23, v četrtem pa so kljub začetni pobudi izgubili stik z gostitelji in klonili s 25:21. Tako so se Poljaki s tretjo zmago na turnirju uvrstili na olimpijske igre.



Slovence so pokopale predvsem napake pri začetnem udarcu, elementu, v katerem so blesteli v uvodnem nizu.

V prvi tekmi tretjega kroga je Francija s 3:1 (21, -20, 19, 22) premagala Tunizijo, a zaradi izgubljenega niza že takrat izpadla iz vseh kombinacij za prvo mesto.

Sloveniji se na Poljskem sicer ni uspelo prebiti na olimpijske igre prihodnje leto, a bo imela morda še eno priložnost. Januarja bodo Evropi podelili še eno vozovnico za Tokio. Na turnirju bo sodelovalo osem reprezentanc, na olimpijske igre pa bo odpotovala zmagovalka. Sestava turnirja in gostitelj bosta znana oktobra. Pravico nastopa na turnirju bodo imeli gostiteljica in sedem najboljših reprezentanc z evropske jakostne lestvice, ki še niso uvrščene na olimpijske igre.

Alen Pajenk: Danes nismo imeli ničesar izgubiti in to se je poznalo. Lahko smo igrali na vso moč in to smo pokazali tudi na igrišču. Ampak na evropskem prvenstvu bo treba to pokazati od prve tekme naprej, se boriti za vsako točko in dati res vse od sebe.«



Tonček Štern: Vedeli smo, da še obstaja možnost, da se s tega turnirja kvalificiramo direktno na olimpijske igre. Zdi se mi, da smo v prvih dveh nizih na igrišče stopili s takim pristopom, kot bi morali vedno in kar bo zelo pomembno tudi na evropskem prvenstvu. Če bomo igrali tako, kot smo prva dva niza, se lahko kosamo z vsakim in z vsemi svetovnimi velesilami. To je bilo danes pozitivno, a po tiste ko smo izgubili drugi niz in ko se je vedelo, da bo napredovala Poljska. Težko najdeš motivacijo, sicer igraš proti Poljski in motivacija je, a težje igraš, ko veš, da nimaš več možnosti za napredovanje.



Tine Urnaut: Tudi na prvi tekmi smo pokazali, da znamo igrati, a danes smo tisti visok nivo držali več časa, izkoristili smo priložnosti, ki smo jih skreirali, kar nam na prvi tekmi ni uspevalo. In to nas je stalo tega, da smo bili danes prisiljeni v rezultat, ki pa ga je na taki ravni težko doseči. Danes sta bila naša igra za menjavo in protinapad dosti boljša kot na prvi tekmi, vsaj v prvih dveh nizih, nas je pa v drugem nizu žal kaznovalo, da smo na servisu naredili enajst napak.



Alberto Giuliani: Danes ni bilo kaj posebno drugačnega kot na prvi tekmi, obakrat smo igrali na precej visoki ravni. Rezultat sicer ni najboljši, a vemo, da je bil na drugi strani mreže izjemen tekmec in da je težko zmagati. Še posebej v prvem nizu smo igrali dobro na servisu, v bloku in obrambi in tudi v protinapadih in to mora biti naš cilj za prihodnje, ohranjati takšno raven igre.



KVALIFIKACIJE ZA OI 2020

GDANSK, skupina D

3. KROG

FRANCIJA - TUNIZIJA

3:1 (21, -20, 19, 22)

POLJSKA - SLOVENIJA

3:1 (-21, 23, 23, 21)

Poljska: Nowakowski 2, Muzaj, Konarski 8, Szalpuk 6, Leon 10, Wojtaszek, Drzyzga 1, Lomacz, Kubiak 7, Sliwka 2, Zatorski, Kwolek 4, Bieniek 12, Klos 7.

Slovenija: T. Štern 13, Pajenk 13, Kozamernik 9, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern 4, Klobučar, Kovačič, Videčnik 1, Ropret 4, Urnaut 11, Čebulj 20.

Vrstni red: Poljska 9, Francija 6, Slovenija 3, Tunizija brez točke.

1. KROG:

SLOVENIJA - FRANCIJA

0:3 (-24, -20, -23)

POLJSKA - TUNIZIJA

3:0 (15, 19, 19)

2. KROG

SLOVENIJA - TUNIZIJA

3:0 (23, 16, 24)

POLJSKA - FRANCIJA

3:0 (21, 19, 20)