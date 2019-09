V osmino finala še Španija in Češka

Slovenija v soboto ob 20.30 proti Bolgariji

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenija je v predtekmovanju osvojila drugo mesto in bo v osmini finala igrala z Bolgarijo. Ob preboju v četrtfinale bo zelo verjetno tekmec znova Rusija, ki je bila v sredo od Slovencev boljša s 3:0 in je pokazala izjemno igro. Foto: BoBo

Znani so vsi udeleženci osmine finala evropskega prvenstva v odbojki. V izločilne boje so se prebili še Španci in Čehi.