Bodo Slovenci preskočili še Poljake? Foto: www.alesfevzer.com

O tem, da bodo Stožice razprodane, pravzaprav ni bilo dvoma. Vprašanje je bilo le, koliko časa bodo vstopnice na voljo, preden bodo pošle. Odgovor je minuta in 58 sekund, kolikor je trajalo, da so na prodajnih mestih Petrola prodali vseh 2.500 vstopnic, kolikor so jih v sredo ob 17.00 še spustili v prodajo.

Za vse tiste, ki so ostali brez vstopnic, pa bi želeli doživeti del vzdušja, so pri Odbojkarski zvezi Slovenije pripravili možnost ogleda tekme na velikem zaslonu, ta bo postavljen pred ljubljansko mestno hišo.

Kozamernik: Gremo po karto za finale

Po ponedeljkovi zmagi nad Rusijo so imeli izbranci Alberta Giulianija prost dan, a seveda povsem prost ni bil, saj ima precej dela zdravniška ekipa. Slovenci v en glas zatrjujejo, da pričakujejo pozitiven izid.

"Ni bilo dosti časa. Poskušali smo se čim bolj spočiti, tudi psihično je bilo težko. Že v torek zvečer smo vse odklopili, poskušamo se osredotočiti samo na tekmo. Opravili smo že prvo video analizo, moramo biti čim bolj spočiti in pripravljeni na Poljake. Ena točka lahko obrne potek srečanja. Glede na to, da smo premagali Rusijo, smo dobili še večji motiv in samozavest. Za vse ekipe, ki so na vrhu, velja, da jih moraš oddaljiti od mreže. Lažje delamo v bloku in obrambi, če imajo žogo izven treh metrov. Potem pa disciplina v bloku in obrambi, držati se moramo načrta in nimamo se česa bati," o dvoboju s Poljaki razmišlja Tonček Štern.

Jan Kozamernik: "Pomembno bo biti odgovoren in potrpežljiv. Izkoristiti bo treba priložnosti, kar pa mi delamo vrhunsko. Na koncu bo prevladala naša velika želja in domače občinstvo, ki daje dodatno energijo. V tem polfinalu ni ekipe, ki bi imela večje srce, borbo, željo po dokazovanju. S tem se tudi naredi razlika. Trenutno imamo karto za Pariz, a ne tiste, ki si jo želimo. Gremo po karto za finale, to nas zdaj zanima."

Urnaut: Poljaki delajo zares malo napak

Heynen: Lani v Italiji je bilo proti nam 20.000 gledalcev

Ob igrišču bosta vsak svoje igralce vodila trenerja, ki ne prihajata iz države, katere reprezentanco vodita. Slovence trenira Italijan Giuliani, Poljake pa Belgijec Vital Heynen.

"Tekma bo enakovredna, vzdušje tukaj pa so že izkusili Rusi in Bolgari. Se že veselim. Verjamem, da lahko igramo najbolje, ko je najbolj pomembno. Delamo korake naprej. Naša pot do sem je bila dobra, morda celo prelahka. Slovenija je imela več dela, a tudi boljše tekmece, dvakrat je igrala z Rusijo. Prav zanima me, kje smo," je previden Heynen.

Ne boji se niti polnih Stožic: "Saj smo lani tudi že igrali na SP-ju v Italiji, ko je bilo proti nam 20.000 gledalcev, pa smo bili odlični. Moji fantje so navajeni tega, lepo je, ko je tako vzdušje. Na tekmah na Nizozemskem je bilo 8.000 poljskih navijačev, kar je bilo fantastično. Veseli me, da slovenski navijači podobno spremljajo tekme. Vse to je dobro za odbojko."

Tudi o slovenskih odbojkarjih ima lepo mnenje: "To je ekipa, ki nima veliko širine, nima 25 igralcev, tu jih je sedem ali deset. A že leta igra skupaj ista šesterica in to je velika prednost. Slovenija spada v evropski vrh. Premagala je Rusijo in Bolgarijo, zanesljivo je ekipa za polfinale, ne vem pa, če je ekipa za finale. Bomo videli."

Poljska je proti Sloveniji na evropskih prvenstvih nazadnje dvakrat izgubila - leta 2015 in 2017.

Avgusta v Gdansku 3:1 za Poljake

Giuliani poudarja, da je Poljska močna. "Rusija je bila favorit, Poljska je favorit. Na takšnem tekmovanju je favoritov veliko. Poljska je drugačna, ima drugačne igralce, sistem je drugačen. Čaka nas povsem drugačna tekma. Hkrati bodo v dvorani tudi poljski navijači. Boj bo tako na tribunah kot na igrišču. To je lahko samo plus, naši navijači so nam do zdaj pomagali, da smo se dvignili," pravi Italijan na slovenski klopi.

Ne obremenjuje se z zadnjo medsebojno tekmo. To so avgusta na olimpijskih kvalifikacijah v Gdansku s 3:1 dobili Poljaki, kar pa je za Giulianija že zgodovina: "Takrat je bilo drugače. Poljska je po mojem mnenju zdaj močnejša, kot je bila tedaj. Mi se osredotočamo predvsem nase, ne obremenjujemo se toliko s tekmeci. Pomembno je oboje, analizirati Poljake in nadgraditi našo igro."

Polfinale, četrtek ob 20.30:

POLJSKA - SLOVENIJA (Ljubljana)

Petek ob 20.45:

SRBIJA - FRANCIJA (Pariz)

Tekma za 3. mesto bo v soboto ob 18.00, v nedeljo pa ob 17.30 veliki finale, oboje v Parizu.