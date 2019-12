31-letni Dolenec, sicer član Barcelone, je med najizkušenejšimi igralci slovenske izbrane vrste, ki se v Zrečah pripravlja za nastop na januarskem evropskem prvenstvu na Švedskem.

Jure Dolenec (v sredini) je s treningi začel že nekaj dni pred zborom reprezentance v Celju: "Ko si starejši, potrebuješ mogoče malo več treninga," je hudomušno pojasnil Škofjeločan. Foto: www.alesfevzer.com

Cilj so najmanj olimpijske kvalifikacije

"Pričakujem, da bomo zelo veliko delali. Treba bo biti zelo skoncentriran na terenu in izven njega pri analizah. Poskušali bomo postaviti sistem, kjer bo naša kvaliteta prišla čim bolj do

izraza. Imamo zelo težek žreb. Vsi vemo, da so cilj najmanj olimpijske kvalifikacije. Katero mesto bo dovolj za to, je težko reči. Imamo dovolj kvalitete za takšne rezultate. Dali bomo vse

od sebe," napoveduje Dolenec.

Želimo se boriti za prvo mesto v skupini

Slovenija se bo v prvem delu v Göteborgu pomerila s Poljsko, Švedsko in Švico. Za preboj v drugi del bo morala osvojiti najmanj drugo mesto v skupini. "Danes v rokometu ni slabih reprezentanc. To se je pokazalo tudi v zadnjih kvalifikacijah. Ne samo nam, ampak tudi kakšni drugi velesili. Vsako tekmo bomo morali biti stoodstotni. Švedi kot domačini naj bi bili na papirju najtežji nasprotniki v tej skupini. A ko pogledam švedsko reprezentanco po imenih, ne vidim, da bi bili boljši nasprotnik od nas. To povem čisto brez problema. Igrajo doma, kar bo neki plus za njih, a želeli bi se boriti za prvo mesto v skupini, kar bi nas zelo približalo končnemu cilju," meni Dolenec.

Stvari v klubu so se postavile na pravo mesto

Krožni napadalec Blaž Blagotinšek med "ruvanjem" z Mariem Šoštaričem. Foto: www.alesfevzer.com

190 cm visoki Škofjeločan, ki igra na položaju desnega zunanjega, je na priprave prišel dobro razpoložen in motiviran: "Počutim se dobro. Tudi stvari v klubu so se postavile na pravo mesto. Igram tistih 20 minut na tekmo. Dika Mem ima manjšo prednost, a daleč od tega, da ne bi imel jaz svoje vloge. Tudi na tekmah Lige prvakov, ki so najpomembnejše, sem odigral dokaj korektno. Glede tega nimam nobenih skrbi. Motivacija pa pri meni, ko prideš v reprezentanco, ni bila nikoli vprašljiva. Sem pripravljen na delo."

Odločili so se za menjavo, da nas na tak način zbudijo

Menjava selektorja je Dolenca – tako kot vse – presenetila, a kot pravi, je to odgovornost zveze. "Na zvezi so se odločili, da bi bilo za to ekipo v tem času najboljše. Zavedamo se, da kar eno lepo obdobje nismo igrali na dovolj kakovostni ravni. Odločili so se za menjavo, da nas na tak način zbudijo. Oni so odgovorni za to. Mi bomo kot vedno poskušali dati vse od sebe. S pozitivno energijo je treba verjeti v novo zgodbo. In kot sem že rekel, 14 dni trdega dela, potem bomo videli, kam nas to pripelje," je zaključil Dolenec.

Blagotinšek: Moje misli so samo pozitivne

Krožni napadalec Blaž Blagotinšek je prva slovenska izbira na črti. Z novim selektorjem Ljubomirom Vranješem ima izkušnje že iz Veszprema. "Vranješ je bil eno leto in pol moj trener v Veszpremu. Dobro in veliko sem igral. Spoštujem ga. Ima svojo filozofijo, ki se je drži. Bomo videli, kako se bo obneslo v reprezentanci. Morali bi priti iz skupine. Mislim, da imamo dobro ekipo, ki je dokaj mlada, željna uspehov in igre na visokem nivoju. Moje misli so samo pozitivne. Nimamo sicer veliko časa, a mislim, da bomo imeli en dober izkupiček. Lani smo izpustili veliko tekmovanje. Hudo mi je bilo, ko sem gledal prvenstvo po televiziji. Zato se zdaj še toliko bolj veselim prvenstva. Pred nami je trdo delo, veliko treningov in bomo videli. Mislim, da bomo rastli iz tekme v tekmo," napoveduje Blagotinšek.

Priprave se nadaljujejo v četrtek

Slovenska reprezentanca se bo po novoletnem oddihu znova zbrala v četrtek v Zrečah. Dan kasneje jo čaka prva pripravljalna tekma proti Severni Makedoniji, nato pa v soboto še druga s Črno goro.