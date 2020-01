Ferran Sole Sala in soigralci so razbili Nemce. Foto: EPA

Srečanje je bilo izenačeno le pri 1:1, nato pa so Španci z globoko obrambo 3-2-1 oziroma 5-1 povsem omrtvili nemški napad, tako da so v 15. minuti povedli z 10:4. Nemci so do polčasa prepolovili zaostanek (14:11).

Hrvaška (na fotografiji Marko Mamić) je ugnala Belorusijo. Foto: EPA

Nemčija je v drugem polčasu držala priključek do izida 20:17, nato pa so Španci v nekaj minutah ušli na +10 (29:19), s čimer je bil dvoboj odločen. Alex Dujšebajev je bil na koncu s sedmimi goli prvi strelec tekme.

Črnogorci dobili derbi s Srbi

Pred tem so Hrvati v Gradcu upravičili vlogo favoritov in zmagali še drugič na prvenstvu, potem ko so z 31:23 strli Belorusijo. Bolj tesno je bilo na drugi tekmi skupine A, kjer je Črna gora z 22:21 dobila sosedski derbi proti Srbiji. Srbi so štiri minute pred koncem izenačili na 20:20, nato pa sta tehtnico na črnogorsko stran z goloma nagnila Vladan Lipovina in Mirko Radović.

Islandec Aron Palmarsson je bil nerešljiva uganka za Dance, saj jim je zabil deset golov. Foto: EPA

Deset golov Palmarssona

Napeto je bilo tudi v skupini E v Malmöju. Madžarska je s 26:25 strla Rusijo, ki jo vodi Edvard Kokšarov, Islandija pa z 31:30 Dansko, ki je aktualni olimpijski in svetovni prvak, na Švedskem pa želi osvojiti še evropski naslov. A tokrat so Dance v severnjaškem obračunu presenetili borbeni Islandci, pri katerih je blestel Aron Palmarsson, ki je dosegel deset golov, enega več od Mikkela Hansena na nasprotni strani.

ROKOMET (M)

14. EVROPSKO PRVENSTVO 2020

SOBOTNE TEKME

SKUPINA A, Gradec

HRVAŠKA - BELORUSIJA 31:23 (15:10)

Karačić 6, Stepančić 5; Vailupau 8.

ČRNA GORA - SRBIJA 22:21 (11:10)

Grbović 5, Božović 4; Kukić 6.

Lestvica: HRVAŠKA 2 2 0 0 4 točke ČRNA GORA 2 1 0 1 2 BELORUSIJA 2 1 0 1 2 SRBIJA 2 0 0 2 0 V drugi del napredujeta prvi dve ekipi.

SKUPINA C, Trondheim

LATVIJA - NIZOZEMSKA 24:32 (10:16)

Krištopans 7; Smits 7, Sluijters 6.

ŠPANIJA - NEMČIJA 33:26 (14:11)

A. Dujšebajev 7, Gomez in Maqueda 4; Pekeler 5, Gensheimer 4.

Lestvica: ŠPANIJA 2 2 0 0 4 točke NEMČIJA 2 1 0 1 2 NIZOZEMSKA 2 1 0 1 2 LATVIJA 2 0 0 2 0 V drugi del napredujeta prvi dve ekip

SKUPINA E, Malmö

MADŽARSKA - RUSIJA 26:25 (14:13)

Balogh 7, Banhidi, Szita 4; Santalov 5.

DANSKA - ISLANDIJA 30:31 (15:15)

Hansen 9; Palmarsson 10, Petersson 5.