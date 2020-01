Domagoj Duvnjak in soigralci so prvenstvo začeli z zmago. Foto: EPA

V skupini A, ki igra v Gradcu, je najprej Belorusija premagala Srbijo. Belorusi so ves čas vodili. Srbom je v prvem polčasu še uspelo izničiti zaostanek štirih golov. Nazadnje je bil izid izenačen na začetku drugega dela, ko je bilo 18:18. Sledil je delni izid 7:2, s katerim so si Belorusi, ki so kasneje povedli tudi za sedem, utrli pot k zmagi. Arcjom Karaljok je bil z osmimi goli prvi strelec tekme, pri Srbiji jih je šest dosegel Bogdan Radivojević.

V skupini C v Trondheimu je turnir z zmago nad Nizozemsko odprla Nemčija. Nizozemci so se v prvem delu presenetljivo dobro upirali favoriziranim Nemcem, ki pa so v drugem delu potrdili vlogo favoritov na igrišču. Pred 5.000 gledalci sta po pet golov za Nemčijo dosegla Kai Häfner in Jannik Kohlbacher, v drugem polčasu pa je blestel tudi vratar Andreas Wolff.

Slovenija bo turnir začela v petek, ko se bo v Göteborgu, kjer se bo ob 18.15 srečala s Poljsko.

Četrtkove tekme

Skupina A, Gradec:

BELORUSIJA - SRBIJA 35:30 (16:15)

Karalek 9, Kuleš in Šilovič po 5; Radivojević 6.

HRVAŠKA - ČRNA GORA 27:21 (12:13)

Cindrić 6, Horvat in Marić po 4; Grbović 6.

Skupina C, Trondheim:

NEMČIJA - NIZOZEMSKA 34:23 (15:13)

Häfner in Kohlbacher po 5; Smits 7.

ŠPANIJA - LATVIJA 33:22 (14:11)