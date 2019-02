Kot je bila Črna v časih uspehov Tine Maze Zlata, je Stara Vrhnika danes postala Srebrna Vrhnika. Foto: BoBo

Srebrni na letošnjem svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju se je vrnil v domovino. Domačini mu danes ob 18. uri pripravljajo sprejem na Stari Vrhniki, še prej pa sta se z Žanom Kranjcem ustavila na sedežu SZS-ja, kjer sta imela novinarsko konferenco.



Štefan Hadalin je priznal, da ga je svetovno prvenstvo utrudilo. Foto: MMC RTV SLO

V domačem krogu uspeh doživlja bolj pristno

"Ne vem, ali sem že vse dojel. Toliko čustev ... Potreboval bom še nekaj časa, počasi ta uspeh le prihaja za menoj. Ko sem v krogu domačih, je občutek še bolj pristen," je točno en teden po podvigu v Areju povedal Hadalin.



Za velik napredek se lahko zahvali Žanu Kranjcu, ki dosega vrhunske rezultate v veleslalomu: "Dober tandem sva, čeprav sva značajsko različna. Odlično sodelujeva. Žal mi je, da ni osvojil kolajne. Zaslužil bi si jo glede na rezultate in ves trud."

Danes na Vrhniki veselo: sprejem se bo začel ob 18. uri. Foto: BoBo

"Ekipa je tista, ki je pomembna pri uspehu, saj dihamo drug z drugim. Spoznala sva, da sodiva med najboljše in da imava dovolj kakovosti, da to lahko potrdiva na tekmah. Ko spoznaš, da nekdo s številko 1 ni bolj kakovosten kot ti s številko 19, je lažje tekmovati in si samozavestnejši."



Po kratkem počitku v Bolgarijo

Hadalina v Banskem v Bolgariji konec tedna že čakajo nove tekme. Tridnevni spored se bo začel prav s kombinacijo. "Utrujen sem od prvenstva, imel sem naporen urnik. Upam, da se bom uspel spočiti in pripraviti na te tekme in potem na Pokal Vitranc."



Hadalin je slovenskemu moškemu smučanju prejšnji ponedeljek prinesel prvo medaljo SP-ja po letu 2001. Foto: Reuters

Trdo delo je postalo način življenja

Žan Kranjec je povedal, da ga prvenstvo ni preveč utrudilo, zato komaj čaka nove tekme. Kaj ga žene naprej? "Glavna motivacija je, da sem velikokrat blizu, ne pa vedno med najboljšimi. To, da verjameš, je že velik korak k uspehu. S Štefanom se dopolnjujeva, drug drugega vlečeva naprej. V Areju je malo zmanjkalo za res vrhunski dosežek. Konkurenca je močna, vedno se najdejo trije, ki so res na visoki ravni. Trdo bo treba delati naprej, da bom na kakšnem velikem tekmovanju osvojil medaljo. Pomembno je, da si z glavo pri stvari, kar je včasih najtežje. K sreči nama je s Štefanom trdo delo že prišlo v kri in je to že način življenja."



Le dva dneva po koncu svetovnega prvenstva v Areju se bo svetovni pokal nadaljeval v Stockholmu, kjer bo v torek mestna paralelna tekma, a brez slovenskih predstavnikov (tako v moški kot v ženski konkurenci). Začela se bo ob 17.30, prenos bo na TV SLO 2.

Celotna novinarska konferenca: