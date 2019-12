Mikaela Shiffrin je pred domačimi navijači prišla do nove zmage. Že po prvem nastopu je bilo jasno, da ji nihče ne more do živega, njena prednost pred najbližjo konkurentko pa je bila na koncu še 51 stotink višja kot na uvodnem slalomu sezone v Leviju. Foto: EPA

Alpske smučarke so na tretji postaji sezone svetovnega pokala v Killingtonu tekmovale še na slalomu. Zelo trda proga Superstar je bila idealen teren, da Mikaela Shiffrin spet pokaže svoje mojstrstvo, potem ko je bila na sobotnem veleslalomu "le" tretja. Že dopoldne je za več kot sekundo (1,13) ugnala največjo konkurentko Petro Vlhovo, ki je sicer naredila napako, v finalu pa spet smučala brezkompromisno in zlahka prišla do 62. zmage kariere v svetovnem pokalu.

Po številu zmag se je 24-letna Shiffrinova izenačila z Annemarie Moser-Pröll. V zgodovini alpskega smučanja ima pri ženskah več zmaga le Lindsey Vonn (82). Petra Vlhova, ki je v Leviju odstopila, je zaostala 2,29 sekunde, tretja pa je bila Anna Swenn Larsson z zaostankom 2,73. Švedinja je s tretjim časom finala pridobila šest mest, do stopničk ji je pomagal tudi hiter odstop Wendy Holdener, ki je imela tretje najboljše izhodišče, toda v finalu je povozila že drugi količek!

Slovensko čast je na prvi progi rešila Ana Bucik, ki je s številko 40 za Shiffrinovo zaostala 3,80 in bila 16. V finalu je delala preveč napak in zdrsnila za tri mesta. Vseeno - po ničli v Leviju so to prve slovenske slalomske točke v novi sezoni.

Končni vrstni red: 1. M. SHIFFRIN ZDA 1:50,45 2. P. VLHOVA SLK +2,29 3. A. SWENN LARSSON ŠVE 2,73 4. C. ACKERMANN NEM 3,08 5. N. HAVER LOESETH NOR 3,41 6. K. LIENSBERGER AVT 3,73 7. R. REMME KAN 3,88 8. K. GALLHUBER AVT 4,15 9. M. GISIN ŠVI 4,28 10. I. CURTONI ITA 4,40 11. K. LYSDAHL NOR 4,62 12. T. L. STJERNESUND NOR 4,67 . C. MAIR AVT 4,67 14. M. SCHMOTZ NEM 4,88 15. M. FJÄLLSTRÖM ŠVE 5,04 ... 19. A. BUCIK SLO 5,34

S tremi sekundami zaostanka med deseterico

Meta Hrovat na prvi progi ni ujela pravega ritma. Pri drugem vmesnem času je imela 18. izid, bila je 2,19 sekunde počasnejša od Shiffrinove, serija napak se je končala z odstopom. Tudi Maruša Ferk ni prismučala do cilja. Razlike so bile na prvi progi ogromne, že tri sekunde zaostanka so bile dovolj za preboj v deseterico. Na včerajšnjem veleslalomu takšen zaostanek na prvi progi ne bi zadoščal niti za prvih 40.

Slalom (2/9): 1. M. SHIFFRIN ZDA 200 2. A. SWENN LARSSON ŠVE 110 3. N. HAVER LOESETH NOR 90 4. W. HOLDENER ŠVI 80 . P. VLHOVA SLK 80 6. K. LIENSBERGER AVT 76 7. M. GISIN ŠVI 69 8. C. ACKERMANN NEM 65 9. K. TRUPPE AVT 60 10. K. GALLHUBER AVT 48 ... 29. A. BUCIK SLO 12

Prva proga, izidi: 1. M. SHIFFRIN ZDA 51,98 2. P. VLHOVA SLK +1,13 3. W. HOLDENER ŠVI 1,74 4. K. LIENSBERGER AVT 2,03 5. K. GALLHUBER AVT 2,39 6. C. ACKERMANN NEM 2,67 7. M. GISIN ŠVI 2,77 8. K. HUBER AVT 2,79 9. A. SWENN LARSSON ŠVE 2,82 10. R. REMME KAN 3,16 11. F. BRIGNONE ITA 3,41 12. K. LYSDAHL NOR 3,70 13. L. DUERR NEM 3,72 14. L. ST. GERMAIN KAN 3,78 15. I. CURTONI ITA 3,79 16. A. BUCIK SLO 3,80