Sobotno in nedeljsko tekmo na veliki skakalnici v Lillehammerju je zanesljivo dobila Maren Lundby. Foto: Reuters

Slovenke so na današnji tekmi vknjižile še lepši ekipni uspeh kot na sobotni tekmi, saj so kar tri končale med najboljšo deseterico. Foto: EPA

Lundbyjeva (138,5 m/121,0 m, vodilna že po prvi seriji, je pokazala, da je v deveto sezono svetovnega pokala vstopila najbolje pripravljena med vsemi dekleti. Po sobotni zmagi je danes na domačem prizorišču dodala še eno, ki je bila zanjo že 27. v karieri na tekmah najvišje ravni. Druga je bila Avstrijka Chiara Hölzl (131,0 m/119,0 m), tretja pa Japonka Sara Takanaši (133,5 m/126,5 m).

Povratnica po težki poškodbi Ema Klinec (248,9 točke), na sobotni tekmi edina med najboljšo deseterico, je ponovila dosežek s prve tekme in spet končala na četrtem mestu (124,5 m/123,0 m).

Emin uspeh sta danes dopolnili Nika Križnar (122,0 m/121,0 m)) s sedmim in Urša Bogataj (119,0 m/119,5 m) z osmim mestom, do točk pa sta prišli še Špela Rogelj (115,5 m/113,5 m) s 24. in Jerneja Brecl (112,0 m/110,0 m) z 28. mestom. Brez finala je ostala najbolj izkušena članica slovenske vrste Maja Vtič.

SMUČARSKI SKOKI - SVETOVNI POKAL LILLEHAMMER Končni vrstni red: daljave točke 1. M. LUNDBY NOR 138,5/121,0 267,1 2. C. HÖLZL AVT 131,0/119,0 251,8 3. S. TAKANAŠI JAP 133,5/126,5 251,5 4. E. KLINEC SLO 124,5/123,0 248,9 5. E. PINKELNIG AVT 125,0/119,5 240,5 6. K. ALTHAUS NEM 123,5/114,5 228,7 7. N. KRIŽNAR SLO 122,0/121,0 224,4 8. U. BOGATAJ SLO 119,0/119,5 216,4 ... 22. Š. ROGELJ SLO 115,5/113,5 191,8 28. J. BRECL SLO 112,0/110,0 179,4 M. Vtič (101,0) se ni prebila v finale.