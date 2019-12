Peter Prevc bo moral še počakati na 23. zmago v svetovnem pokalu. Foto: EPA

Prevc v finalu deset metrov krajši

Prevc je odlično opravil s prvim skokom, ko je pristal pri 133,5 m, kar je pomenilo vodstvo pred Poljakom Piotrom Zylom (131,0 m) in Avstrijcem Philippom Aschenwaldom (129,0 m). A nato Prevc v finalu - tudi ob nekoliko slabših razmerah - ni uspel ponoviti odličnega skoka, saj je skočil 123,0 m, kar je bilo premalo za stopničke.

Nastop Laniška in zadnjih petih v finalni seriji

Prva zmaga za Japonca Jukija Sata

Na vrh se je s sedmega mesta po prvi seriji prebil 24-letni Japonec Jukija Sato, ki je skočil 132,0 m za svojo prvo zmago med elito. Drugi je bil Nemec Karl Geiger, tretji pa Avstrijec Philipp Aschenwald. Po prvi seriji drugouvrščenemu Poljaku Piotru Zyli se je skok v finalu povsem ponesrečil, tako da je zdrsnil na 24. mesto.

Skok Petra Prevca v prvi seriji

Lanišek 14., Domen Prevc, Bartol in Justin prekratki za finale

Od Slovencev se je v finale prebil le še Anže Lanišek, ki je končal na 14. mestu, medtem ko so bili Domen Prevc (37.), Tilen Bartol (38.) in Rok Justin (47.) prekratki.

V nedeljo ob 15.30 še ena tekma

V Nižnem Tagilu, na zahodu Sibirije, pod Uralom oziroma že na azijski strani Rusije, bo v nedeljo ob 15.30 še ena tekma. Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

NORDIJSKO SMUČANJE (M) SMUČARSKI SKOKI - SVETOVNI POKAL NIŽNI TAGIL, sobotna tekma Končni vrstni red: daljave točke 1. J. SATO JAP 126,5/132,0 251,6 2. K. GEIGER NEM 130,0/130,0 250,1 3. P. ASCHENWALD AVT 129,0/129,0 249,4 4. G. SCHLIEREN. AVT 126,5/133,5 249,0 5. D. KUBACKI POL 127,0/131,0 245,0 6. R. KOBAJAŠI JAP 126,0/130,0 244,6 7. S. KRAFT AVT 128,0/130,0 244,4 8. P. PREVC SLO 133,5/123,0 240,6 9. K. STOCH POL 121,0/128,5 237,0 10. S. LEYHE NEM 124,5/128,0 234,9 ... 14. A. LANIŠEK SLO 123,5/123,0 228,2 37. D. PREVC SLO 115,0 91,2 38. T. BARTOL SLO 113,5 90,8 47. R. JUSTIN SLO 106,0 77,9

NORDIJSKO SMUČANJE (M) SMUČARSKI SKOKI - SVETOVNI POKAL NIŽNI TAGIL Po prvi seriji: daljave točke 1. P. PREVC SLO 133,5 128,6 2. P. ZYLA POL 131,0 127,1 3. P. ASCHENWALD AVT 129,0 125,0 4. K. GEIGER NEM 130,0 124,5 5. S. KRAFT AVT 128,0 123,8 6. K. PEIER ŠVI 128,0 123,8 7. J. SATO JAP 126,5 123,6 8. R. KOBAJAŠI JAP 126,0 120,5 9. D. ITO JAP 128,0 118,7 10. G. SCHLIEREN. AVT 126,5 118,5 ... 12. A. LANIŠEK SLO 123,5 117,2 37. D. PREVC SLO 115,0 91,2 38. T. BARTOL SLO 113,5 90,8 47. R. JUSTIN SLO 106,0 77,9