Johaugova dobila preizkušnjo na 10 km; Lampičeva 14.

Na 15 km tudi Janez Lampič

Ruka - MMC RTV SLO, STA

Najboljše s sobotne tekme v Ruki (z leve proti desni): Krista Parmakoski, Therese Johaug in Natalija Neprijajeva. Foto: EPA

Potem ko so smučarski tekači sezono odprli v petek s sprintom, so danes tekačice v Ruki na Finskem tekmovale na 10-kilometrski razdalji v prostem koraku. Zmagala je Norvežanka Therese Johaugh pred Finko Kristo Parmakoski in Rusinjo Natalijo Neprijajevo.