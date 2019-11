V živo

V drugi polfinalni skupini se Slovenki nista mogli prebiti v ospredje, da bi si pritekli dobro izhodišče za zaključek. Presenetljivo je prej popustila 24-letna Lampičeva, ki je predtem tekla hitreje. Izkušena 35-letna Blejka je vztrajala, a izgubila boj za 3. mesto z Norvežanko Tiril Weng za vsega 3 desetinke.

Če bi Višnarjeva prehitela Wengovo, bi se prebila v finale šesterice, tako pa je zasedla končno 7. mesto.

Anamarija Lampič je hitro potrdila, da je prvi slovenski smučarsko tekaški adut. Foto: www.alesfevzer.com

Anamarija Lampič je kot nosilka nastopila v četrti 1/4-finalni skupini. V prvi polovici je vodila, nato pa po izenačem boju zasedla 2. mesto in se po mestu prebila v polfinale (3:06,4). Za 0,7 sekund je bila hitrejša Norvežanka Astrid Jacobsen.

V zadnji, peti, skupini je nato tekla še Katja Višnar. Po počasnejšem začetku se je prekaljena Slovenka preselila v ospredje in na koncu zmagala v skupini, kjer je tekla tudi tretja iz kvalifikacij Italijankab Greta Laurent.

Dopoldne spodletelo le Mihi Šimencu

Z 1,4 km dolgo progo v klasični tehniki je v kvalifikacijah najhitreje opravila Italijanka Lucia Scardoni (3:03,01), za katero je Anamarija Lampič zaostajal za 3,66 sekunde (3:06,67). Druga Slovenka Katja Višnar je dosegla 18. čas (3:09,43).

Slovenija je v četrtfinalu imela predstavnika tudi pri moških, kjer se je Janez Lampič z 28. časom (2:46,20) uvrstil v izločilne boje in tako že na prvi postaji sezone prišel do prvih točk. Lampič je nastopil v najtežji, prvi, skupini, skupaj z najhitrejšima v kvalifikacijah Johannesom Hoesflotom Klaebom (2:37,42) in Erikom Valnesom (2:38,94). Lampič je v četrtfinalu zasedel zadnje mesto v skupini.

Ni se izšlo Mihi Šimencu (+12,77), ki je na 53. mestu zaostal slabe štiri sekunde za najboljšo trideseterico.

