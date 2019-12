Stefan Kraft je na najvišjo stopničko v svetovnem pokalu stopil prvič po 12. marcu letos, ko je zmagal v Lillehammerju. Foto: EPA

Končni vrstni red: daljavi točke 1. S. KRAFT AVT 140,0/134,5 277,6 2. K. PEIER ŠVI 138,0/137,0 254,6 3. R. KOBAJAŠI JAP 133,5/113,0 252,3 4. D. A. TANDE NOR 131,5/131,0 251,8 5. T. MARKENG NOR 138,5/131,0 246,8 6. K. GEIGER NEM 130,5/124,5 246,0 7. C. SCHMID NEM 131,5/131,0 239,2 8. P. PREVC SLO 127,5/131,5 238,6 9. R. JOHANSSON NOR 122,0/128,0 234,0 10. T. ZAJC SLO 121,0/126,5 229,1 ... 28. A. LANIŠEK SLO 114,0/116,0 183,6 40. D. PREVC SLO 118,0 90,7 43. T. BARTOL SLO 110,0 84,4

Nedeljska tekma v Nižnem Tagilu je bila vse prej kot enostavna. V prvi seriji so skakalcem nagajali sunki vetra, vetrovno loterijo sta najbolje izkoristila Kraft in Rjoju Kobajaši, ki sta imela ogromen točkovni zalogaj pred najbližjimi zasledovalci. Kraft je v prvem delu dosegel celo mejnik 140 m, v finalu je doskočil pri 134,5 m, kar je bilo dovolj za 17. zmago v karieri.

Če je Rjoju Kobajaši po prvi seriji vodil s skokom, dolgim 133,5 m in prednostjo 9,1 točke pred Kraftom, se mu je skok v finalu popolnoma ponesrečil. Storil je napako pri odskoku, pristal je pri zgolj 113,0 m, a si je kljub vsemu zagotovil mesto na stopničkah. Bil je tretji, četrtouvrščenega Norvežana Daniela Andreja Tandeja je ugnal za pol točke. Med Avstrijca in Japonca se je na drugem mestu vrinil odlični Švicar Killian Peier.

Skupni vrstni red (4/30): 1. D. A. TANDE NOR 260 2. S. KRAFT AVT 196 3. K. GEIGER NEM 192 4. R. KOBAJAŠI JAP 190 5. P. ASCHENWALD AVT 164 6. A. LANIŠEK SLO 161 7. J. SATO JAP 138 8. K. STOCH POL 120 9. D. KUBACKI NEM 117 10. K. PEIER ŠVI 106 11. T. ZAJC SLO 98 12. P. PREVC SLO 83 ... 27. D. PREVC SLO 32 40. R. JUSTIN SLO 4 42. T. BARTOL SLO 2 43. A. SEMENIČ SLO 1

Dva Slovenca med deseterico najboljših

Od Slovencev – na tekmi jih je nastopilo pet – se je najbolje odrezal Peter Prevc, ki je bil po prvi seriji sedmi, v finalu je izgubil eno mesto in je bil na koncu osmi. Z odličnim drugim skokom, dolgim 126,5 m, je po lestvici krepko napredoval Timi Zajc, ki je prvi del sklenil na 21. mestu, na koncu pa je bil deseti. Anže Lanišek, ki je še ujel rep trideseterice v prvi seriji, je v finalu pridobil dve mesti (28. mesto). Brez finalnega nastopa sta s ponesrečenima skokoma ostala Domen Prevc (40. mesto) in Tilen Bartol (43.). V skupnem seštevku je Lanišek z drugega nazadoval na šesto mesto, Zajc je 11., Peter Prevc pa 12.

Sezona smučarjev skakalcev v svetovnem pokalu se bo nadaljevala prihodnji konec tedna v Nemčiji, in sicer v Klingenthalu, kjer so na sporedu tri preizkušnje (dve posamični in ena ekipna).