Ostali brez več tisoč evrov društvenega denarja

Ovadba zaradi ponarejanja listin in izneverjenja

26. januar 2017 ob 10:46

Radovljica - MMC RTV SLO

Radovljiški kriminalisti so zaradi več kaznivih dejanj ponarejanja listin in izneverjenja kazensko ovadili odgovorno osebo društva, ki si je več let nezakonito prilaščala društvena sredstva.

Ovadena oseba si je s povračili potnih stroškov, članarin, oddajo počitniških zmogljivosti društva, organizacijo srečelovov in sejninami nezakonito prilastila več tisoč evrov društvenega denarja. Kriminaliste, ki so našteli kar 200 kaznivih dejanj, je na nenavadno dogajanje opozorilo društvo.

"V vsakem dejanju je šlo za zneske od nekaj pa do več 100 evrov, v vsaj enem primeru pa je korist presegla tudi tisoč evrov," so še sporočili iz PU Kranj.

Sa. J.