Kriminalisti so lani maja na 15 lokacijah opravili tudi hišne preiskave in ugotovili, da so osumljeni v postopkih tehničnega pregleda vozil potrjevali njihovo tehnično brezhibnost.

Dve leti zapora za prvoobtoženega "trgovca" s tehničnimi pregledi

Ilija Grabovičkić je krivdo priznal

30. januar 2017 ob 12:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prvoobtoženi v aferi podkupovanj pri tehničnih pregledih Ilija Grabovičković je na predobravnavnem naroku priznal krivdo, sodišče pa mu je prisodilo dve leti zaporne kazni.

Grabovičković je bil prvi med 15 obtoženci, ki so bili vpleteni v verigo sprejemanja podkupnin za potrjevanje tehnične ustreznosti vozil na tehničnih pregledih. Dvojica obtožencev je krivdo priznala že v začetku meseca. Martin Hočevar je zaradi prejemanja podkupnin prejel kazen treh let vikend zapora, denarno kazen in vračilo protipravno pridobljenih koristi. Goran Rejlić pa je po priznanju krivde prejel tri mesece zaporne kazni in 1.200 evrov denarne kazni.

Obtožene je po obsežni kriminalistični akciji, kjer so bili uporabljeni tudi prikriti preiskovalni ukrepi, odkrila policija. Kriminalisti so lani maja na 15 lokacijah opravili tudi hišne preiskave in ugotovili, da so osumljeni v postopkih tehničnega pregleda vozil potrjevali njihovo tehnično brezhibnost, četudi je šlo za vozila z resnimi tehničnimi pomanjkljivostmi.

Po ugotovitvah policistov so izvajalci pregledov prejemali plačilo v različnih zneskih, kriminalisti pa so samo v treh tednih prikritih ukrepov odkrili, da je do podkupovanja prišlo večkrat dnevno. Ovadili so tako delavce, ki so izvajali tehnične preglede, kot tudi lastnike vozil.

L. L.