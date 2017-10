Foto: Koča na Korošici pogorela, mamo s sinovoma prepeljali v bolnišnico

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 12 glasov Ocenite to novico! Ogenj je popolnoma uničil Kocbekov dom na Korošici. Prenovljen dom so odprli leta 1973, leta 1990 pa so ga začeli posodabljati. Foto: Damjan Kočar/GRS Kamnik VIDEO Zgorel je dom na Korošici Sorodne novice Pogorel Kocbekov dom na Korošici, poškodovani trije tujci Dodaj v

Ogenj popolnoma uničil kočo

21. oktober 2017 ob 10:19

Celje - MMC RTV SLO

V času požara v planinski koči na Korošici so bili v njej trije tuji državljani, in sicer 41-letna državljanka Poljske, stanujoča v Zadru na Hrvaškem, in njena dva mladoletna sinova, je sporočila policija. Mati in eden od njenih dveh sinov sta se v požaru poškodovala, vsi trije pa so se nadihali dima.

Kot je znano, je v Kocbekovem domu na Korošici v občini Luče v petek zvečer izbruhnil požar. Reševalci so vse tri s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center, planinsko kočo pa je ogenj v celoti uničil. Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje je v domu, ki stoji ob južnem vznožju Ojstrice na 1.808 metrih višine, zagorelo ob 18.36.

Posredovali so gasilci iz Kamniške Bistrice, Kamnika in Luč ter gorski reševalci iz Celja in Kamnika. Večino reševalcev in opreme je na kraj dogodka pripeljal helikopter policije. Zaradi težkih okoliščin pri gašenju, predvsem pa pomanjkanja vode, gasilci niso mogli storiti veliko, tako da je Kocbekov dom povsem pogorel, gmotna škoda pa je zaradi požara zelo velika, poroča spletna stran kamnik.info.

Vzrok požara, katerega okoliščine proučujejo tudi policisti, za zdaj še ni znan, po poročanju omenjene spletne strani pa je neuradno mogoče slišati, da naj bi do požara prišlo zaradi neprevidnosti oz. pomote pri ravnanju z neznano vnetljivo tekočino, za katero naj bi uporabniki koče, v kateri ni bilo običajnega oskrbniškega osebja, pri kuhanju menili, da je voda.

B. R., T. H., Damjan Kočar/GRS Kamnik