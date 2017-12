Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Gasilci so pomagali svojcem in sosedom rešiti poškodovano 41-letno žensko iz zgornjega nadstropja goreče hiše. Foto: BoBo Dodaj v

Iz goreče hiše rešili hudo poškodovano žensko

Požar je uničil zgornji del hiše

22. december 2017 ob 10:38

Ručetna vas - MMC RTV SLO, STA

V četrtek popoldne je zagorelo v stanovanjski hiši v Ručetni vasi, pri čemer je bila hudo poškodovana 41-letna ženska.

S policijske uprave Novo mesto so sporočili, da je ogenj izbruhnil okoli 16. ure in 30 minut v nadstropju hiše v Ručetni vasi (občina Črnomelj), kjer je bila takrat 41-letna ženska. Svojcem, sosedom in gasilcem je uspelo rešiti s pomočjo lestev, reševalci so jo oskrbeli in jo hudo poškodovano odpeljali v novomeško bolnišnico.

Požar je medtem v celoti uničil zgornji del stanovanjske hiše, škode naj bi bilo za okoli 40.000 evrov. Policisti in kriminalisti danes opravljajo ogled požarišča in ugotavljajo okoliščine oziroma vzrok za nastanek požara. Z ugotovitvami bodo po končani preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

T. K. B.