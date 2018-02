Mariborski kriminalisti izsledili tuje državljane, ki so oropali banko in zlatarno

"Obema primeroma je skupno to, da sta bila izvedena izjemno nasilno. V obeh primerih je bilo uporabljeno strelno orožje. V obeh primerih je bila povzročena večja premoženjska škoda, imelo pa je nedvomno tudi grozovite posledice za udeležence, ki so bili zaradi tega izjemno travmatizirani," je na današnji novinarski konferenci povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Robert Munda.

Za ropom v zlatarni 27. februarja 2013 naj bi bila 38-letni Hrvat in 42-letni Srb. Zaposleni v prodajalni sta grozila s pištolo in jo podrla na tla, vklenila z lisicami in ji s samolepilnim trakom oblepila noge in usta. Iz zlatarne sta odnesla večjo količino nakita in nekaj denarja v skupni vrednosti 62.000 evrov, uslužbenko pa zaklenila v zlatarno. Po storjenem dejanju sta osumljenca pobegnila v Srbijo. 38-letnik se od aprila lani nahaja v zaporu v Franciji, medtem ko je sostorilec še vedno v Srbiji. Oba sta istovrstnih kaznivih dejanj osumljena tudi v več drugih evropskih državah, pri svojem početju pa sta po ugotovitvah kriminalistov uporabljala različna imena, kar otežuje kazenski pregon.

Tudi bančna roparja pobegnila v Srbijo

Podobno velja za 32- in 40-letnega osumljenca ropa bančne poslovalnice v Turnerjevi ulici. Po ugotovitvah kriminalistov sta državljana Srbije 27. oktobra lani vstopila v poslovalnico in "z resnimi grožnjami, podkrepljenimi z uperjenim orožjem, od uslužbencev zahtevala denar iz blagajn in trezorja". Ustaviti ju ni mogel niti varnostnik. Po ropu, med katerim naj bi odtujila okoli 90.000 evrov, sta z avtomobilom in nato vlakom pobegnila v tujino, trenutno naj bi bila v Srbiji.

Kriminalisti so v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi ugotovili, da je bil eden od osumljencev nekaj dni prej v postopku pri nemških varnostnih organih v Rosenheimu, in sicer zaradi ponarejanja listin, kršitev zakonodaje o orožju in nezakonitega prebivanja. Še nekaj dni prej sta storilca izvršila enako kaznivo dejanje na Slovaškem, kjer sta z uporabo orožja oropala banko v mestu Šala.

Policisti predlagajo mednarodno tiralico

Osumljenca se po ugotovitvah policije zadržujeta na širšem schengenskem območju in zunaj njega, kjer izvršujeta tovrstna kazniva dejanja in se skrivata, pri tem pa s ponarejenimi dokumenti poskušata zakrivati svojo identiteto, tako da sta za nadaljevanje kazenskega pregona trenutno nedosegljiva.

Tako v primeru ropa zlatarne kot ropa banke gre za kazniva dejanja, za katera je zagrožena kazen nad 15 let zapora. Kriminalisti so tožilstvu predlagali, da se okrožnemu sodišču v Mariboru poda predlog za razpis mednarodne tiralice in evropskega naloga za prijetje in predajo storilcev slovenskim pravosodnim organom.