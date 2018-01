Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 11 glasov Ocenite to novico! Policija še preiskuje okoliščine dogodka. Foto: BoBo Sorodne novice Na Vranskem našli novorojenčka, policija sumi poskus detomora - mamo naj bi že izsledili Dodaj v

Mater zapuščenega novorojenčka bodo ovadili zaradi poskusa detomora

Ali je vpleten tudi njen partner, policisti še preiskujejo

22. januar 2018 ob 13:13

Celje - MMC RTV SLO

Žensko, ki je v soboto rodila na stranišču Centra za varno vožnjo na Vranskem in otroka tam zapustila, bodo ovadili zaradi poskusa detomora, so povedali na policiji.

Dojenčka so na stranišču našli hišnik, čistilka in inštruktor varne vožnje, ki je poskrbel zanj, je povedal vodja oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Celje Milan Vogrinec.

Mati otroka se je, po Vogrinčevih besedah, nameravala udeležiti tečaja varne vožnje na Vranskem, a ker so pristojni opazili, da je njeno psihofizično stanje nekoliko poslabšano, so ji predlagali drug termin, kar je odklonila. Opazili so tudi, da se je kar nekaj časa zadržala v toaletnih prostorih.

Policisti so jo, skupaj s partnerjem, ki pa naj ne bi bil otrokov oče, izsledili kmalu po dogodku. Za oba so odredili pridržanje, a so žensko nato zaradi zdravstvenega stanja odpeljali v bolnišnico, kjer so jo zadržali do nedelje.

V bolnišnici je tudi novorojenček. Njegovo stanje je stabilno in je zunaj smrtne nevarnosti, je dejal Vogrinec in napovedal kazensko ovadbo tudi za partnerja, če bodo ugotovili njegovo povezanost s poskusom detomora.

O usodi novorojenčka bo odločal pristojni center za socialno delo.

Mati, ki je doma z območja celjske policijske uprave, je skupaj s partnerjem že na prostosti. Policija je v okviru preiskave dogodka z obema opravila pogovor.

Zadnje primere detomora so celjski policisti obravnavali leta 2010 in 2000, vsi pa so že bili preiskani.

A. K. K.