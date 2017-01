Ministrstvo za zdravje kazensko ovadilo nekdanjega ministra Tomaža Gantarja

Konflikt med vladajočimi

19. januar 2017 ob 18:07

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zaradi domnevno nezakonitega podeljevanja koncesij je ministrstvo za zdravje ovadilo svojega nekdanjega vodilnega, Tomaža Gantarja. Ovadeni potezo razume kot "nagajanje".

Poslanec DeSUS-a in nekdanji zdravstveni minister Tomaž Gantar je v izjavi za javnost potrdil, da ga je ministrstvo za zdravje kazensko ovadilo. O ovadbi je po lastnih besedah izvedel od ljudi z ministrstva, o njej pa z ministrico Milojko Kolar Celarc še ni govoril.

Ker ne ve natančno, česa ga obtožujejo, se tudi še ni odločil, kaj bo storil - ali bo morebiti vložil ovadbo zaradi krive ovadbe.

Ministrstvo naj bi mu očitalo nezakonito podeljevanje koncesij. Gantar je zatrdil, da je bil postopek podeljevanja med njegovim ministrovanjem enak kot pri njegovih predhodnikih, zato pričakuje enako obravnavo vseh takratnih ministrov.

Jasnost pravne prakse

Opozoril je, da je bila pravna praksa podeljevanja koncesij nekoliko jasnejša šele od leta 2014 naprej, ko ni bil več minister. Spomnil je na dve različni odločbi vrhovnega sodišča o tej zadevi. Ena izmed njiju po njegovih besedah govori v prid temu, kar govori Kolar Celarčeva.

"Druga govori obratno, in sicer da je še vedno ključen veljavni zakon o zdravstveni dejavnosti, na podlagi katerega smo vsi od leta 2007 do danes delali," je dejal. Po njegovih besedah skuša ministrica šele z nastajajočo novelo tega zakona "uvesti tisto, kar nam očita, da nismo delali".

Po njegovih besedah strokovna odločitev o tem, kako peljati koncesijske postopke, ni na ravni ministra, ampak predvsem na ravni pravnih služb, "ki pa očitno do prve sodbe vrhovnega sodišča niso vedele, kako morajo ravnati". Poudaril je, da kot zdravnik nima koncesije, zato so očitki, da si jo je kot minister podelil samemu sebi, nesmiselni.

Koncesija ženi Igorja Lukšiča

Gantar je spomnil, da so že v preteklosti poleg koncesije na področju urologije v Izoli, ki naj bi si jo podelil, problematizirali tudi koncesijo na področju avtizma ženi takratnega predsednika SD-ja Igorja Lukšiča in koncesijo železniškemu zdravstvenemu domu. Sicer je dopustil možnost, da je ovadba "metoda maščevanja ali pa zastraševanja", ker je kritičen do dela ministrstva za zdravje.

"Kritičen bom tudi v prihodnje, če bo treba. Prav tako bom pohvalil vse, kar bo dobrega in koristnega za zdravstveni sistem," je napovedal. Dodal je, da je "že naveličan stalnega zlorabljanja te teme, kadar nekomu odgovarja".

Opozoril je še na po njegovem mnenju sporno retroaktivno poseganja v podeljene koncesije od leta 2007 naprej, kar namerava ministrica Kolar Celarčeva storiti z novelo zakona zdravstveni dejavnosti.

Al. Ma.