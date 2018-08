Mladoletnica s policijskim kombijem prevažala kranjske policiste

Svojo vožnjo policijskega vozila je objavila na družbenem omrežju Instagram

6. avgust 2018 ob 09:22

Kranj - MMC RTV SLO

Po poročanju Večera je kranjska policijska patrulja, v kateri so bili 28 in 33 let stara policista in 20-letni kandidat za policista, na vožnjo s policijskim kombijem v noči na 11. julij povabila mladoletnico, ki je posnetke nočne vožnje s policisti objavila na družbenem omrežju Instagram.

Iz objavljenih posnetkov je razvidno, da se je v službenem vozilu lahko kadilo in pilo alkohol. Vendar policisti mladoletnici niso ponudili samo alkohola, temveč so ji prepustili vožnjo policijskega vozila, čeprav nima vozniškega dovoljenja.

Svojo vožnjo policijskega kombija je posnela in k videoposnetku priložila še dokaz, da so jo policisti preizkusili z alkotestom, ki pa je pokazal samo 0,07 mg/l alkohola. "Na delovnem mestu vsi malo preveč pijani, samo jaz pridna," je zapisala na instagramu.

Za dekletove objave na Instagramu je izvedel neki policist in jih posredoval Policijski upravi Kranj, ki je preverila pristnost posnetkov. Mladoletnico so nato povabili na pogovor, kjer je po navedbah Večera priznala, da je vozila policijsko vozilo in da je vpričo policistov naredila nekaj požirkov alkohola.

Po njenih navedbah je policijski kombi lahko vozila na avtocesti, kjer je tudi nastal sporni posnetek. Spominjala se je, da je policiste prevažala kakšne pol ure, vožnjo pa ji je zaupal vodja patrulje, 28-letni policist. Triintridesetletnega policista je obremenila z izjavo, da je priskrbel alkohol. Med nočno patruljo so se namreč ustavili na njegovem domu in v policijsko vozilo je prinesel steklenico viljamovke in steklenico viskija, ki so ju spili do jutra. Mladoletnico so domov pripeljali okoli pol šeste ure zjutraj.

Malomarno policijsko poročilo

Preiskava dogajanja v nočni policijski patrulji je razkrila tudi policijsko malomarnost pri pisanju poročila o opravljenih postopkih tisto noč. V poročilu o opravljenem delu sta policista popisala postopke, ki so se dejansko zgodili, vendar se nista spomnila niti točnega kraja niti ure obravnav.

Ustvarila sta tudi lažno zgodbo o preizkusu alkoholiziranosti pri enem od udeležencev v prometu. O vozniku avtomobila sta navedla, da je preizkus alkoholiziranosti pri njem pokazal zgornjo dovoljeno mejo, to je 0,22 mg/l, vendar je bilo s poznejšim zbiranjem obvestil v zvezi s tem ugotovljeno, da pri omenjenem vozniku sploh nista izvedla preizkusa alkoholiziranosti.

Tiskovni predstavnik PU-ja Kranj Bojan Kos je glede ukrepov proti policistom za Večer pojasnil, da policija "zaradi hujših obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja proti trem delavcem vodi predpisane delovnopravne postopke. Dva delavca imata status policista, eden pa je oseba brez policijskih pooblastil."

Postopki zoper njih še niso končani, omenjeni trojici pa ne očitajo samo hujše kršitve obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, ampak tudi ravnanja, ki imajo znake uradno pregonljivih kaznivih dejanj.

G. C.