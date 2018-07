Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Nesreča se je zgodila med menjavanjem pnevmatike. Foto: BoBo Dodaj v

Na avtocesti med menjavo pnevmatike umrl 46-letni Švicar

28. julij 2018 ob 10:05,

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na dolenjski avtocesti pri kraju Grmovlje se je nekaj minut pred eno uro zjutraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 46-letni državljan Švice, so sporočili s PU-ja Novo mesto.

Nesreča se je zgodila, ko sta skupaj s 33-letnim rojakom na odstavnem pasu menjavala pnevmatiko in je vanju trčil voznik tovornega vozila iz Hrvaške.

Policisti so ugotovili, da je 33-letni voznik iz Švice vozil osebno vozilo iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Pri kraju Grmovlje je zaradi poškodovane pnevmatike zapeljal na odstavni pas. Ko sta se skupaj s 46-letnim potnikom zaradi menjave pnevmatike nahajala ob zadnjem delu avtomobila, je v isti smeri pripeljal hrvaški voznik tovornega vozila Peugeot boxer. Ta ni vozil po sredini prometnega pasu in je s prednjim delom vozila trčil v oba moška na odstavnem pasu. Starejši je umrl na kraju nesreče, 33-letnika pa so reševalci s številnimi hudimi poškodbami odpeljali v splošno bolnišnico Novo mesto.

V zadnjem tednu je na območju Policijske uprave Novo mesto to že druga prometna nesreča s smrtnim izidom, ki jo je povzročil voznik tovornih vozil, so še zapisali na novomeški policijski upravi. Ob tem so voznike ponovno pozvali k previdnosti in doslednemu upoštevanju cestnoprometni pravil.

