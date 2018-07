Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 16 glasov Ocenite to novico! Policija okoliščine dogodka še proučuje. Foto: PU Koper Dodaj v

Na primorki umrl 65-letnik; kazenska ovadba za voznika avtobusa

26. julij 2018 ob 09:52,

zadnji poseg: 26. julij 2018 ob 15:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na primorski avtocesti med priključkoma Postojna in Razdrto proti Kopru so odstranili posledice dveh prometnih nesreč, v eni izmed njiju je umrl en človek.



Policisti so na kraju ugotovili, da je prišlo do dveh prometnih nesreč. Ena oseba je umrla, so pojasnili na Policijski upravi Koper. Še vedno je zastoj do Logatca. Potovalni čas se podaljša za približno od 15 do 20 minut. Zastoj je tudi na vzporedni cesti Planina–Postojna.

V prvi prometni nesreči je voznik kombija na prehitevalnem pasu zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del osebnega vozila mazda, za tem je pripeljal voznik drugega osebnega vozila berlingo, ki je zmanjšal hitrost in se pričel zaustavljati, za njim pa še voznik tretjega vozila, chevrolet, ki je prav tako zmanjševal hitrost. Takrat pa je po prehitevalnem pasu za njimi pripeljal še voznik avtobusa, ki je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del chevroleta, ki ga je potisnilo naprej in v levo v kovinsko varnostno ograjo. V nadaljevanju je avtobus trčil še v berlinga, ki ga je z vozišča odbilo na desno, voznik avtobusa pa je tretje vozilo potisnil naprej do kombija. Po tem trku je na desno iz vozišča odbilo še kombi.

V nesreči je umrl 65-letnik iz Kranja, voznik chevroleta. Preostali udeleženci, ki so so bili laže poškodovani, so bili odpeljani v ZD Postojna oz. SB Izola na pregled. V vozilu pokojnega je bil tudi pes, ki ga je takoj prevzela veterinarska služba.

Vozniku kombija, 51-letniku iz okolice Maribora, sledi plačilni nalog zaradi neprilagojene hitrosti, 57-letnemu vozniku avtobusa iz Žužemberka pa kazenska ovadba, so sporočili s PU Koper.

Policisti so v sodelovanju z uslužbenci DARS-a takoj na treh lokacijah uredili izvoz ujetih vozil v koloni in takoj, ko je bilo mogoče, odprli promet po odstavnem pasu. Poškodovana vozila so bila v najkrajšem času ostranjena in cesta znova odprta za ves promet ob 12.15.

Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Nastal je zastoj.

Zastoj na štajerski avtocesti

Na štajerski avtocesti med Blagovico in cestninsko postajo Kompolje proti Ljubljani je zaprt vozni pas. Nastal je zastoj.

B. R., K. T.