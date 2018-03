Na Štajerskem avto do smrti zbil pešca

Ocenite to novico!

Voznik je pobegnil s kraja nesreče

7. marec 2018 ob 07:57

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Kot so sporočili z Generalne policijske uprave, se je nesreča zgodila, ko je voznik belega osebnega avtomobila znamke Renault trčil v pešca in odpeljal s kraja nesreče. Pešec je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Vse, ki bi o prometni nesreči karkoli vedeli, policija poziva, naj se zglasijo na postaji prometne policije Maribor ali pokličejo na številki 02 450 20 30, 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Policisti so v zadnjih 24 urah po Sloveniji obravnavali 146 prometnih nesreč, poleg enega smrtnega izida se je šest nesreč končalo s hudimi poškodbami, deset pa z lažjimi. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli deset vozil.