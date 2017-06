Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Policija okoliščine še preiskuje. Foto: Bor Slana/BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Trubarjevi ulici moški umrl nasilne smrti

Okoliščine policija še preiskuje

18. junij 2017 ob 14:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Policija je bila obveščena o incidentu v enem izmed stanovanj na Trubarjevi ulici v Ljubljani. Ko so prišli, so našli mrtvega moškega. Enega moškega so pridržali.

Do zdaj zbrana obvestila kažejo, da je moški umrl nasilne smrti. Policisti in kriminalisti ta trenutek še vedno opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila. Na kraju ogleda sta tudi dežurni preiskovalna sodnica in državna tožilka, so še sporočili s policije.

A. Č.