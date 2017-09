Nekdanja člana uprave NLB-ja zanikata krivdo

Ponovljeno sojenje zaradi spornega financiranja nakupa hiše Simone Dimic

1. september 2017 ob 11:52,

zadnji poseg: 1. september 2017 ob 11:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekdanja člana uprave NLB-ja Miran Vičič in Matej Narat na današnjem predobravnavnem naroku v ponovljenem sojenju glede financiranja nakupa hiše Simone Dimic nista priznala krivde.

Ljubljansko okrožno sodišče je lani tri nekdanje vodilne v NLB-ju oprostilo očitanih kaznivih dejanj zlorabe položaja v primeru financiranja nakupa hiše Simone Dimic, ki je s partnerjem leta 2009 za pol milijona evrov kupila hišo, za njen nakup in obnovo pa sta Dimičeva in njen oče Viktor Dimic pri NLB-ju najela posojilo, vsak po 335.000 evrov.

Okrožna sodnica Barbara Čresnar Debeljak pa je nato sklenila, da tožilec ni dokazal očitka, da so obtoženci ravnali z neposrednim namenom, torej, da so se zavedali, da zlorabljajo svoj položaj, kar pa je potrebno pri kaznivem dejanju zlorabe položaja. Po uspešni pritožbi tožilstva pa je zadeva zdaj spet romala na prvostopenjsko sodišče.

Tako Vičič kot Narat danes krivde nista priznala. Zagovorniki obtoženih so vztrajali pri vseh dosedanjih dokaznih predlogih in pričah, dodatno pa je Naratov zagovornik Stojan Zdolšek predlagal zaslišanje nekdanjega izvršnega direktorja NLB-ja na področju zakladništva Davida Benedeka, prav tako pa je vztrajal pri ponovnem zaslišanju tedanjega viceguvernerja Banke Slovenije Boža Jašoviča.

Po Zdolškovih besedah bo priča Benedek, ki je bil v svoji funkciji Naratu neposredno podrejen, lahko izpovedal, da je bil Narat v času odobritve domnevno spornega posojila praktično ves čas odsoten, saj se je ukvarjal z izdajo in prodajo prvi evroobveznic NLB-ja. Prav tako bo Benedek lahko opisal sistem sopodpisovanja sklepov uprave pri odobritvi stanovanjskih posojil fizičnim osebam.

Podobno odvetnik pričakuje od pričanja Jašoviča. "Jašovič je že bil zaslišan in je že povedal, da je bil ta sistem sopodpisovanja po tretjem sopodpisniku neobvladljiv, da je bilo teh map taka količina, da sopodpisnik, v katerega delokrog to ni spadalo, praktično ni mogel tega nadzirati," je v izjavi medijem po koncu naroka dodal Zdolšek.

Tožilstvo: Dokazi so enaki

Tožilec Luka Moljk je po naroku ugotavljal, da so predlagani dokazi na ponovljenem sojenju "bolj ali manj isti, kot so bili na prvotnem sojenju".

Višje sodišče je po njegovih besedah poudarilo, da je treba elemente posojila vrednotiti sintetično, torej v součinkovanju, in ne izolirano, ter se posvetiti postopku, kako je do odobritve posojila sploh prišlo, se pravi, če so bile kakšne posebnosti ali razlike glede na običajne postopke. "To predvsem temelji na dokazih, ki so že bili izvedeni, in zahteva drugačno presojo," je dodal.

Tožilstvo sicer ni predlagalo novih dokazov. "Glede na oddaljenost osmih let je težko pričakovati, da bi se nove priče danes spomnile dejstev še kaj boljše, da bi lahko bistveno prispevale k razjasnitvi dejanskega stanja," je navedel Moljk. "Vemo, da se priče iz bančništva, sploh tiste, ki so še zaposlene v bankah, zelo slabo spominjajo dejanskega stanja," je dodal.

Nekdanji prvi mož NLB-ja Draško Veselinovič pa je v tujini in ni prišel na sodišče, tako da se bo glede krivde izrekel na naroku 15. septembra. Po njegovi izvedbi pa bo določen tudi datum začetka glavne obravnave.

