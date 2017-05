Poudarki Osumljenec je v začetku tedna klical na center za obveščanje in napovedal umor. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Policiste je o umoru obvestila soproga žrtve. Foto: BoBo Sorodne novice Umor v Izoli, sin umoril očeta Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Osumljenec umora v Izoli ne želi sodelovati s policijo. Motiv še ni znan.

Osumljeni je bil dvakrat hospitaliziran v psihiatrični bolnišnici

12. maj 2017 ob 15:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Policija še ugotavlja motiv za četrtkov umor v Izoli. V pridržanju ostaja 30-letni osumljenec, sicer sin žrtve, motiv za umor pa ostaja neznan, saj osumljenec ne želi sodelovati s policijo.

Policiste je o četrtkovem umoru obvestila soproga pokojnega 59-letnika, ki je ob vrnitvi iz službe v hiši našla moža, ki naj bi bil hudo poškodovan. Policisti pa so nato v stanovanjski hiši odkrili iznakaženo truplo. V drugi sobi pa so izsledili 30-letnega sina žrtve, ki se je policistom močno upiral, zato so uporabili prisilna sredstva, da so ga lahko obvladali.

Vodja koprskih kriminalistov Dean Jurič je dejal, da so policisti med ogledom kraja umora ugotovili, da je osumljenec odvrgel oblačila, ki jih je nosil med umorom, v bližnji smetnjak. Odkrili pa so tudi številne sledi, ki jim bodo pomagale pri rekonstrukciji dogodka. Osumljenec sicer nima kriminalne preteklosti, je pa bil že dvakrat prisilno hospitaliziran v psihiatrični bolnišnici.

Osumljenec napovedal umor

Že v ponedeljek je iz hiše, v kateri se je zgodil umor, nekdo poklical center za obveščanje in sporočil, da ostajata še "dve uri do umora". Policisti so istega dne opravili razgovor z 59-letnim očetom, ki je potrdil, da je klic najverjetneje opravil njegov sin in tedaj policistom dejal, da bo sam sina odpeljal k psihiatru.

Policija točnega motiva za umor še ne pozna, saj sta bila osumljenec in žrtev sama v hiši, zato pa "lahko povezujemo zadevo z duševno boleznijo, ki jo je imel osumljenec". 30-letnik sicer zavrača sodelovanje v preiskavi in ne daje nobenih pojasnil ali izjav, je navedel Jurič. Ogled kraja dogodka še poteka, točen vzrok smrti pa bo znan po obdukciji. Osumljenca bodo policisti tudi privedli pred preiskovalnega sodnika.

L. L.