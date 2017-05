Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Poškodovanka je imela dve rani na glavi in zlomljeno zapestje. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pogrešana padla v 25-metrsko brezno, življenje ji je rešila "neverjetna sreča"

Reševalo 19 jamarskih reševalcev

2. maj 2017 ob 22:15

Črnomelj - MMC RTV SLO/STA

V kraju Špeharji v občini Črnomelj so v ponedeljek po nekajurni iskalni akciji našli pogrešano žensko, ki je poškodovana ležala okoli 25 metrov globoko v jami Brezno pri cerkvi.

V ponedeljek okoli desete ure so za pomoč pri iskanju pogrešane osebe prosili jamarsko reševalno službo, neprofitno organizacijo. Sumili so, da bi lahko padla v jamo Brezno pri cerkvi v Špeharjih. Čez dobro uro se je prvi reševalec spustil v 25-metrov globoko jamo in ugotovil, da je pogrešana res tam in da je še živa, so postopek na Facebooku opisali na reševalni službi.

V brezno se je spustil še en reševalec, skupaj sta ji nudila prvo pomoč. "Vhodno vertikalno brezno jame z dokaj širokim vhodom je globoko okoli 25 metrov, na dnu pa se jama nadaljuje s strmim meliščem, ki je dokaj onesnaženo z različnimi odpadki in vejevjem, kar je poleg neverjetne sreče verjetno tudi pripomoglo k preživetju poškodovanke," so zapisali. Reševanje so sicer otežili večji kosovni odpadki.

Reševalca sta tako morala na robu dvorane očistiti prostor, kamor sta premaknila poškodovanko, jo polegla na transportni vreči in oblekla v jamarski kombinezon, da bi preprečila še večjo podhladitev. Poškodovanka je imela dve večji, krvaveči rani na glavi, pa še zlomljeno roko v zapestju. Zdravnica jamarska reševalka jo je na mestu oskrbela, nato so jo potegnili na površje okoli 14.30.

Pri reševanju je sodelovalo 19 jamarjev.

Al. Ma.