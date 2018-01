Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Policija je razbila mednarodno kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s trgovino z ljudmi. Tuje državljane so silili delati v nezakonitih klicnih centrih po Sloveniji, ki so se ukvarjali s finančnimi goljufijami. Foto: EPA VIDEO Diplomatski spor s Kitajs... Sorodne novice V kitajskih klicnih centrih po Sloveniji izkoriščali žrtve trgovine z ljudmi. Kitajska protestira. Dodaj v

Policija nadaljuje preiskave izkoriščanja Azijcev, šest ljudi še pridržanih

Kitajska poslala dipomatsko noto

19. januar 2018 ob 14:28

Maribor - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

V četrtkovi policijski akciji, v okviru katere so razkrinkali verigo klicnih centrov, v katerih so izkoriščali žrtve trgovine z ljudmi, so devet ljudi pridržali, šest jih ostaja v priporu. Poleg tega so identificirali 32 žrtev trgovine z ljudmi.

V okviru obsežne policijske akcije so na območju policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje in Kranj opravili skupno 16 hišnih preiskav stanovanj, stanovanjskih hiš in osebnih vozil ter devetim osumljenim odvzeli prostost. V pridržanju ostaja še šest ljudi, in sicer dva slovenska državljana in štirje Azijci, so sporočili s policije.

32 žrtev trgovine z ljudmi

Ob tem so dodali, da so identificirali 32 Azijcev, žrtev kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, ki so jih "v sodelovanju z nevladnimi organizacijami vključili v program varne namestitve in bodo v skladu s tem tudi obravnavane". Preiskava se sicer nadaljuje z zbiranjem dokazov o ravnanju, socialnem statusu in drugih elementih izkoriščanja žrtev trgovine z ljudmi, "pri tem pa še vedno sodelujemo z varnostnimi organi več držav, zaradi sočasnih preiskav v drugih državah pa vam več informacij o tem ne moremo posredovati," so še zapisali policisti.

Po besedah vodje mariborskih kriminalistov Roberta Munde "gre za izjemen obseg dela. Naš cilj je, da vodimo preiskavo, ki bo učinkovita, torej da bomo uspeli zavarovati čim več dokazov, ki bodo nesporno utemeljili naše razloge za sum, da je šlo za trgovino z ljudmi. Pri tem sodelujemo z različnimi tujimi varnostnimi organi, ki so nam vsi v izjemno pomoč. Brez njihovega sodelovanja, tudi zaradi jezikovnih ovir, ne bi bili uspešni in učinkoviti."

Kitajska diplomatska nota zaradi pomoči Tajvancev

Medtem je, kot smo že poročali, med Kitajsko in Slovenijo zaradi prisotnosti domnevno osmih tajvanskih policistov med preiskavo prišlo do diplomatskega spora, saj naj bi naša država s tem kršila politiko enotne Kitajske. Kitajski veleposlanik v Sloveniji je zaradi tega na slovensko zunanje ministrstvo poslal diplomatsko noto, Kitajci pa naj bi celo prekinili sodelovanje s slovensko policijo.

Slovensko zunanje ministrstvo je včeraj potrdilo, da so prejeli kitajsko diplomatsko noto, njena vsebina je povezana s preiskavo in dogajanjem okoli nje, podrobneje pa niso želeli komentirati, je za Radio Slovenija poročala Sandra Brankovič in dodala, da bo ministrstvo na diplomatsko noto odgovorilo, ko bo dobilo ustrezne informacije o preiskavi od policije, notranjega ministrstva in tožilstva, ki so jih prosili za pojasnila.

Po njihovih podatkih v Sloveniji ni nobenih predstavnikov tajvanskih oblasti, zatrjujejo pa tudi, da naša država vztraja pri politiki ene Kitajske. Na tajvanskem predstavništvu na Dunaju, pristojnem za Slovenijo, pa so za Radio Slovenija povedali, da je eden od zadolženih za stike z mediji Chen Yubshun na obisku v naši državi, vendar gre po njihovih navedbah za povsem običajen obisk.

T. K. B.