Policija opozarja pred drznimi tatovi - na Jesenicah moški v hiši zalotil neznanko

Bodite pozorni na morebitne tatove

13. julij 2017 ob 10:49

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Na Jesenicah je moški v svoji hiši zalotil neznanko, ki mu je v prodajo takoj začela ponujati stvari, so sporočili s PU-ja Kranj. Policija opozarja na previdnost pri neznancih.



Policisti opozarjajo na drzne tatvine v domovih, katerih žrtve so pogosto starejše osebe na osamljenih krajih, tatvine pa se največkrat zgodijo dopoldne, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Pri tem navajajo primer z Jesenic, ki se je zgodil v sredo.



Na Cesti Toneta Tomšiča je občan namreč ob prihodu domov v hiši zalotil neznano žensko. Ta mu je v prodajo takoj začela ponujati stvari, so sporočili s PU-ja Kranj. V hišo je ženska vstopila skozi odklenjena vrata v kleti. Po do zdaj zbranih podatkih policije ženska ni odtujila ničesar. "Gre pa nedvomno za okoliščino, ki se pojavlja pri izvrševanju tatvin v stanovanjih in hišah," so dodali.

Ženska je stara med 40 in 50 let, s temno poltjo, visoka je okoli 165 centimetrov in ima temne lase. Oblečena je bila v krilo, prek ramen pa je nosila črno torbico.

Bodite pazljivi na neznance

Ljudem policija tako znova svetuje, naj v svoji odsotnosti doma pustijo prižgano luč, s sosedi pa naj se dogovorijo, da bodo pozorni tudi na njihov dom. Doma naj ne hranijo večjih vsot denarja in naj ne spuščajo neznancev v hišo.

Hkrati pa opozarjajo, naj bodo pozorni na sumljiva vozila in osebe v okolici svojega doma. Na pojav takšnih oseb naj opozorijo tudi sosede.

Po priporočilih policistov je v primeru prodaje ali ponujanja stvari in storitev od vrat do vrat dobro, da imajo lastniki osebe ves čas pod nadzorom. Prav tako naj pogovor z njimi opravijo raje zunaj stanovanjskega objekta ali pa na varni razdalji, na primer skozi okno ali z balkona. V pogovoru s sumljivimi osebami je tudi dobro, da vzbudijo prepričanje, da doma niso sami, so pojasnili na PU-ju Kranj.

Poleg tega imajo občani vedno pravico preveriti, s kom govorijo. Da bi se izognili morebitnemu oškodovanju, naj vedno preverijo še okoliščine dane storitve ali prodaje, obstoj podjetja ali organizacije, za katerega oseba trdi, da ga zastopa.

Dobro je tudi vedeti, da tatovi delujejo v skupinah. Eden izmed njih stanovalca zamoti in ga poskuša zvabiti stran od doma, medtem pa drugi vstopijo v dom ter kradejo denar in vrednejše predmete. V primeru tatvine naj stanovalci obvestijo policijo na telefonsko številko 113. Poleg tega naj si zapomnijo in zapišejo čim več podatkov o tatovih. Do prihoda policistov naj ne hodijo tam, kjer so se gibali tatovi, in ne premikajo predmetov, s katerimi so bili ti v stiku.

