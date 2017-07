Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Motorist je kmalu po nesreči umrl v bolnišnici. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poškodbam podlegel še en motorist

Poleti se število prometnih nesreč poveča

9. julij 2017 ob 12:54

Slovenska Bistrica - MMC RTV SLO

Zaradi posledic prometne nesreče pri Spodnjem Grušovju je v bolnišnici umrl 48-letni motorist. Policija opozarja na previdnost pri vožnji v poletni vročini.



S policije so sporočili, da je 48-letni motorist, doma iz Kamnika, vozil za svojim prijateljem, prav tako motoristom, proti Slovenski Bistrici. V desnem ovinku je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v osebni avtomobil, ki ga je v nasprotni smeri pravilno pripeljal 24-letni državljan BiH-a. V trčenju se je hudo poškodoval in kakšno uro pozneje umrl v celjski bolnišnici.

Policija vse udeležence v cestnem prometu poziva, da so v poletni vročini še posebej previdni, saj se pri voznikih pogosteje pojavi utrujenost, ki močno vpliva na zbranost. Prometna varnost se zato v poletnih mesecih običajno poslabša. Vsem udeležencem v cestnem prometu, tako voznikom tovornih in osebnih vozil kot tudi motoristom in kolesarjem, svetujejo, da se na pot odpravijo spočiti, v ustreznem psihofizičnem stanju. Dosledno naj upoštevajo omejitve hitrosti in cestnoprometna pravila. Pozorni naj bodo na dogajanje v prometu in poskušajo naj predvideti ravnanja drugih udeležencev. Še dodatna previdnost velja pri vožnji po lokalnih cestah in na krajših razdaljah v domačem okolju, kjer vozniki običajno manj pozornosti namenjajo dogajanju v prometu.

Vozniki in potniki v osebnih avtomobilih naj bodo v vozilu vedno, tudi pri vožnji na krajših razdaljah, pripeti z varnostnim pasom. Tudi motoriste pozivajo, da pri vožnji uporabljajo zaščitno čelado in drugo motoristično zaščitno opremo, ki lahko bistveno ublaži posledice nesreče. Ob prehitevanju drugih voznikov naj se prepričajo, da so jih ti opazili in jih lahko varno prehitijo. Preden pripeljejo v križišče, naj motoristi dodatno pozornost namenijo tudi ravnanju voznikov, ki vozijo iz nasprotne smeri in bi jih lahko spregledali in jim odvzeli prednost.

