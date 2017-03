Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vzrok požara še ni znan. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Požar na gospodarskem poslopju v Stražišču povzročil veliko škodo

Poginila sta krava in maček

11. marec 2017 ob 16:14

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Požar, ki se je zjutraj vnel na gospodarskem poslopju ob Škofjeloški cesti v Stražišču pri Kranju, je povzročil veliko gmotno škodo, poginili sta tudi dve živali.

Sicer ni bil nihče poškodovan in tudi škode na drugih objektih ni, so navedli na Policijski upravi (PU) Kranj. Cesta bo zaradi nevarnosti podrtja dela objekta zaprta do izvedbe prvih nujnih ukrepov.

Kriminalisti še ugotavljajo vzrok požara, ki se je na večjem gospodarskem poslopju vnel okoli 4. ure zjutraj. Do zdaj so ugotovili, da je zagorelo v nadstropju poslopja, ogenj pa se je od tam razširil še na ostrešje in na nekatere preostale prostore objekta v pritličju.

V objektu so bile živali in pretežno kmetijske stvari, so v sporočilu za javnost navedli na PU Kranj. Velika gmotna škoda je nastala na objektu in stvareh, v požaru, ki se sicer ni razširil na sosednje objekte, pa sta poginila krava in maček.

Pijan prebil policijsko zaporo

V tej intervenciji so policisti zgodaj zjutraj obravnavali tudi prometno nesrečo. Voznik je z osebnim avtomobilom prevozil policijsko zaporo in na kraju intervencije poškodoval dve gasilski vozili.

Preizkus alkoholiziranosti je pri vozniku pokazal 0,68 mg/l alkohola, odrejen mu je bil tudi strokovni pregled, policisti pa postopek proti njemu še vodijo, so še navedli na policiji.

T. H.