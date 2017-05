Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Velik požar v Kemisu, ki predeluje nevarne kemične snovi. Foto: MMC RTV SLO/Barbara Renčof VIDEO Velik požar v vrhniškem Kemisu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Požar v Kemisu, evakuirali bližnje prebivalce

Prebivalci naj ostanejo v hišah in se ne približujejo požaru

15. maj 2017 ob 20:52,

zadnji poseg: 15. maj 2017 ob 22:44

Vrhnika - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Zaradi požara v podjetju Kemis so pristojni evakuirali nekaj hiš, med gašenjem pa sta se za zdaj lažje poškodovala dva gasilca. Prebivalci naj ostanejo v zaprtih prostorih in naj ne odpirajo oken, opozarjajo pristojni organi.

Po besedah zdravnice Vesne Homar, ki je del zdravniške ekipe, ki je prisotna na območju dogodka, ogenj za zdaj še ni dosegel goriva in nevarnih kemikalij, sta pa bila zaradi vdihavanja dima in vročine lažje poškodovana dva gasilca.

Dimni oblak za zdaj ne predstavlja večje nevarnosti

Štab vrhniške civilne zaščite je že na terenu in po besedah Petra Rodiča spremlja položaj, prebivalce pa je pozval, naj spremljajo medije, kjer bodo sproti obveščeni o požaru. Dodal je, da trenutno ni nevarnosti glede dima, ki se širi, saj gre za dim, ki se širi pri gašenju vsakih odpadkov. Sodeč po vremenski napovedi tudi ne pričakujejo večjih težav glede vremena.

Po podatkih policije je zagorelo v delu z manj vnetljivimi odpadki, gasilcem požara še ni uspelo lokalizirati. Po poročanju dopisnice TV Slovenija Barbare Renčof v Kemisu obdelujejo in predelujejo nevarne kemične snovi, iz gorečega objekta pa se vali temen dim. Neuradno je v notranjosti objekta okoli 40.000 litrov nafte, tam pa so tudi druge nevarne snovi. Gasilci so vzpostavili varnostni koridor okoli Kemisa, če bi prišlo do eksplozije.

Direktor Kemisa, Emil Nanut, je za Odmeve povedal, da je v skladišču okoli 1.500 ton nevarnih odpadkov, zato pri gorenju nastajajo nevarni plini, ki so najbolj problematični za gasilce. V skladišču so po njegovih besedah odpadna olja, topila, barve, laki, trenutno pa gori zadnji del skladišča, kjer niso tako lahko vnetljivi odpadki. Dejal je, da upa pa, da bo gasilcem uspelo obraniti del, kjer je osem rezervoarjev prostornine 50 kubičnih metrov, v katerih so topila in druge lahko vnetljive snovi.

Na Policijski upravi Ljubljana so povedali, da požar še ni lokaliziran, zato so evakuirali prebivalce hiš iz neposredne bližine požara. Ljudi ob tem pozivajo, naj ne hodijo v bližino požara, ostanejo v hišah oz. sledijo navodilom policistov. Prav tako naj zaradi gostega dima ne odpirajo oken.

Za gašenje požara je bila sicer vpoklicana celotna gasilska zveza Vrhnika, aktivirane so bile še sosednje gasilske zveze, tudi iz Ljubljane. Samo gašenje poteka po poznanem postopku, saj so imeli več vaj v podjetju, tako da imajo stvari pod nadzorom in za zdaj ni nevarnosti, je še pojasnil Rodič.

Andrej Čebokli, A. K. K.