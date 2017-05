Poudarki Z zajezitvijo naj bi preprečili iztekanje strupa v Ljubljanico Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 27 glasov Ocenite to novico! Onesnažen potok Tojnica tik ob Kemisu Foto: Barbara Renčof Škoda požara, katerega vzrok še ni znan, bo velika. Foto: MMC RTV SLO Govorimo o majhnem številu poginulih rib, pa še te v neposredni bližini podjetja. Predstavnik Civilne zaščite Vrhnika Peter Rodič se ne strinja z ugotovitvami lokalne ribiške družine S požarom se že dva dni bori stotine gasilcev. Foto: BoBo Dim se vali daleč naokoli, v njem naj bi bile povečane količine živega srebra. Foto: Barbara Renčof V stavbi še gori. Foto: BoBo Poginule ribe naj bi iz Tojnice sproti odnašali delavci Kemisa. Foto: BoBo VIDEO Požar v Kemisu močno ones... VIDEO Okoljske razsežnosti poža... VIDEO Po požaru: Gost dim in vo... Sorodne novice Požar v Kemisu, evakuirali bližnje prebivalce Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Požar v Kemisu: V sosednjem potoku Tojnica "pomrlo vse", iztekanje v Ljubljanico naj bi preprečili

Dolgotrajnejše dejavnosti na prostem odsvetovane

16. maj 2017 ob 06:38,

zadnji poseg: 16. maj 2017 ob 17:48

Vrhnika - MMC RTV SLO

Po požaru v podjetju Kemis je v potoku Tojnica, ki teče mimo tovarne, na 1,5-kilometrskem odseku "pomrlo vse, kar je bilo v njem živega". Tako ribiči, civilna zaščita pa drugače.



Škodo je ta trenutek nemogoče oceniti, saj so ribe sproti odnašali delavci Kemisa, je ocenil predsednik območne ribiške družine Vladimir Mikec. Pomrle ribe bi sicer po besedah Mikca ribiški družini služile kot osnova za vložitev zahtevka za odškodnino, kar pa bo zdaj skorajda nemogoče narediti. "V rokah imamo le kakšnih 10 rib, vse ostalo so sproti odnesli," je dejal.

Poleg rib, v potoku so bile ščuke, krapi in veliko drugih vrst rib, ki so na rdečem seznamu Evropske unije, so pomrli tudi polži, črvi "in vse, kar je bilo v njem živega", je dejal. Potok so gasilci sicer zajezili s pregradami in pivniki, "vendar to ustavi le tisto, kar je nad vodo, ne pa tudi tistega, kar je v njej raztopljeno".

Civilna zaščita: Mrtvih rib le nekaj

Nekoliko drugačno zgodbo je na tiskovni konferenci podal predstavnik Civilne zaščite Vrhnika, Peter Rodič. Onesnaženje potoka je intenzivnejše v okolici podjetja, nato pa se v toku strge zmanjšuje. To kaže, da so s pregradami uspešno preprečili izlitje nevarnih snovi v Ljubljanici, je zatrdil.

Po njegovih besedah so v potoku našli le tri mrtve ribe, delavci podjetja pa še dve. "Govorimo o majhnem številu poginulih rib, pa še te v neposredni bližini podjetja," je dejal.

Preventivni ukrepi za okoliške prebivalce

Sanacija požarišča v podjetju Kemis poteka po predvidevanjih in je pod nadzorom, so objavili na spletnih straneh občine Vrhnika. Na kraju izvajajo požarno stražo. Preventivni ukrepi še vedno veljajo do preklica. Štab civilne zaščite občine Vrhnika je izdal obvestilo, v katerem občanom odsvetuje dolgotrajnejše dejavnosti na prostem. Šole in vrtci delujejo nemoteno, vendar je priporočeno, da se zunanje dejavnosti omejijo. Voda iz vodovodnega omrežja je pitna, medtem ko je prekuhavanje priporočljivo za podtalnice (vodnjaki). Vrtnine je pred uporabo oz. uživanjem treba preventivno oprati. Požarišče ostaja omejeno v območju 200 metrov. Daljše zadrževanje na tem območju ni dovoljeno, so še sporočili.

Izredni inšpekcijski pregled okolja

Pristojne službe v bližini kraja preverjajo trenutno stanje vode, zemljine in ozračja. Na prošnjo občinskega štaba Civilne zaščite Vrhnika, ki koordinira intervencijo, so zjutraj aktivirali Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME), ki je ena od enot civilne zaščite in je del Instituta Jožef Stefan (IJS). Osnovni rezultati njihovih meritev in analize onesnaženja naj bi bili znani v popoldanskem času.

Odvzeli so vzorce vode, agencija za okolje (Arso) pa je predlagala tudi odvzem vzorcev zraka (organsko onesnaženje in živo srebro). Arso bo današnjega dne začel tudi meritve zraka z mobilno postajo. Spremljali bodo sprotne koncentracije trdnih delcev PM10 in dušikovih oksidov.

Po poročanju Radia Slovenija so meritve Arsa pokazale, da je v bližini pogorišča na Vrhniki 200 mikrogramov drobnih trdnih delcev na kubični meter. Kot primerjavo so navedli, da v onesnaženih zimskih mesecih v Ljubljani izmerijo največ 120 mikrogramov na kubični meter.

Hlapi živega srebra

V ELME-ju po poročanju radia sklepajo, da je v požaru zgorelo tudi skladišče odpadnih sijalk, kar je povzročilo nastanek hlapov živega srebra. Rezultati terenskih meritev živega srebra v okolici Kemisa so 1000-krat presegli normalne vrednosti, so navedli.

Današnjega dne bo vzorčenje tal izvedla biotehniška fakulteta. Arso pa je Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) naročil izvedbo vzorčenja površinskih voda, in sicer potoka Tojnica in Ljubljanice. V vzorcih tal in vode bodo analizirali vsebnost kovin, vključno z živim srebrom, policikličnih aromatskih ogljikovodikov in PCB-ja, v vodi pa tudi dioksinov. Glede na rezultate ELME-ja se bo nabor lahko razširil tudi na druga onesnaževala. Vzorčna mesta bodo na terenu uskladili z občino oz. občinskim štabom civilne zaščite.

Odvzeli bodo tudi vzorce podzemne vode v bližnjih vrtinah. Glede na stanje na terenu bo Arso po potrebi nadaljeval spremljanje stanja okolja tudi v naslednjih tednih. Rezultati analiz bodo znani naknadno, ker je potrebna laboratorijska analiza.

S pivniki nad iztekle snovi

Ob tem stanje v potoku Tojnica in reki Ljubljanici spremlja tudi direkcija za vode. V pripravljenosti je služba za čiščenje celinskih voda in preprečevanje onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč Vodnogospodarskega podjetja Drava Ptuj. Vodnogospodarsko podjetje bo poskrbelo tudi za pivnike; dostavilo bo 300 metrov absorbentov za omejevanje in lovljenje izteklih snovi, za katere je zaprosil vodja intervencije.

Kot so navedli na ministrstvu za okolje, ima podjetje Kemis pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje, v skladu s katerim odvajajo odpadne in padavinske vode. V okoljevarstvenem dovoljenju pa, kot so navedli, niso določeni pogoji požarnega varstva.

11 ljudi evakuirali

V gašenju požara – izbruhnil je okoli 20. ure, pogasili so ga do polnoči – je sodelovalo 256 gasilcev okoliških gasilskih društev ter društev in brigad z območja Ljubljane in Kranja, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana in dodali, da so zaradi nevarnosti širjenja požara in dima iz stanovanjskih hiš ob neposredni bližini podjetja evakuirali 11 ljudi, dva gasilca sta zaradi vdihovanja dima potrebovala zdravniško pomoč.

Med gašenjem požara, ki je izbruhnil v delu tovarne, kjer skladiščijo trdne odpadke, kot so embalaže nevarnih snovi, so porabili 950 kubičnih metrov vode, 500 litrov penila in 70 litrov sredstev za dekontaminacijo.



Vzrok požara še ni znan

Vzrok obsežnega požara v skladišču, v katerem zbirajo nevarne snovi, med drugim baterije, zdravila, kemikalije, lake, barve, topila in odpadna olja - teh je bilo v skladišču kar približno 1500 ton - še ni znan, bo pa gmotna škoda v podjetju, ki ga je Gorenje postavilo pred osmimi leti, ogromna, je povedal direktor Kemisa Emil Nanut. O oceni škode sicer ni želel govoriti, je pa zagotovil, da bo Kemis po tem, ko bodo po kriminalistični preiskavi ugotovili, kaj je treba obnoviti, lahko naprej normalno deloval. Podjetje Kemis, ki deluje že 30 let, zaposluje 43 ljudi.

Gost črn dim, ki so ga spremljale občasne močne eksplozije, se je v ponedeljek zvečer vil tako visoko, da ga je bilo videti vse do Ljubljane ter na drugi strani do Unca in še dlje.

B. R., T. K. B. Al. Ma.; foto: BoBo, Barbara Renčof