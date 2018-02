Prva smrtna žrtev mraza pri nas: umrl moški, ki je šel po drva

Usoden splet okoliščin

28. februar 2018 ob 11:51,

zadnji poseg: 28. februar 2018 ob 12:09

Maribor - MMC RTV SLO, Radio Maribor

Izredno nizke temperature so v Sloveniji zahtevale prvo smrtno žrtev - moški iz okolice Maribora je zaradi podhladitve umrl na lastnem dvorišču, za življenje se bojuje še en človek.

Zdravnik Gregor Prosen je v Radijski tribuni Radia Maribor razkril, da je tako hud mraz, kot je pritisnil v teh dneh, zelo nevaren predvsem za starejše ljudi, kar je verjetno tudi krivo za prvo smrtno žrtev mraza pri nas: "Večinoma so to starejši ljudje, ki se ob padcu - po kakšnem zlomu - ne morejo dovolj hitro pobrati in zateči na toplo, zato nastopi akutna hipotermija, kot se temu reče strokovno, in smrt lahko nastopi razmeroma hitro." "Stvar je pa še toliko hujša v takem vremenu, kot je bilo včeraj, ob mrazu in vetru, ko je hlajenje telesa še hitrejše," je še dodal.

Moški iz okolice Maribora je namreč padel na svojem dvorišču. Po za zdaj še neuradnih informacijah je živel sam in se preslabo oblečen odpravil iz hiše, kjer mu je zdrsnilo in je obležal. Reševalci so ga pozneje našli mrtvega. Zjutraj so v mariborski UKC pripeljali še eno osebo s hudimi podhladitvami, ki je v zelo slabem stanju in se za življenje še bori, so še razkrili sogovorniki.

Reševalec Adriano Goričan iz ZD-ja Maribor ob tem opozarja, da naj se ljudje - če res ni nujno, da zapustijo hišo - raje zadržujejo na toplem. "Načeloma se ljudje dobro zavedajo splošnih varnostnih ukrepov, v teh nekaj primerih, za katere osebno vem, pa je šlo za kratke "izlete" na prosto - mogoče po drva, okoli hiše -, hitro potem pride pri tej poledici do zdrsa, padca, in če se človek ne more dvigniti, je nesreča tukaj," je opozoril Prosen in dodal, da je človek živel sam, zato ga ni nihče pogrešil.

NIJZ: Zunaj le krajši čas

Na nacionalnem inšitutu za javno zdravje so sicer že pred dnevi opozorili, da so tako nizke temperature lahko nevarne predvsem za starejše in otroke, pa tudi kronične bolnike, ljudi, ki užvajo alkohol, tiste, ki živijo v slabših bivalnih razmerah, in delavce, ki delajo na prostem. Ob tem so svetovali, naj se ljudje zadržujejo v zaprtih prostorih, zunaj naj bodo le dobro oblečeni in čim krajši čas. Starejši od 65 let naj redno preverjajo temperaturo v svojem domu, mlajši pa naj preverijo pri starejših sosedih in znancih, ali so njihova stanovanja primerno ogreta, še svetujejo na NIJZ-ju in dodajajo, da je treba poskrbeti tudi za varno kurjenje.

Strokovnjaki pri tem pravijo še, da je treba pred odhodom iz ogrevanega prostora izbrati primerna oblačila: "Oblečemo se v topla in suha oblačila. Nosimo kapo, šal, rokavice in vodoodporno obutev. Obleka v številnih slojih bo učinkoviteje ohranjala primerno telesno temperaturo. Volnena in svilena oblačila ter oblačila iz nekaterih umetnih materialov so toplejša od bombaža. Vrhnje oblačilo (plašč, jakna itd.) naj ne prepušča vetra. Poskrbimo, da so oblačila suha, kajti vlažna oblačila hitro ohladijo telo. Tudi potenje hitro odvaja telesno temperaturo, zato bodimo pozorni, da nam ni prevroče."

"Uživajmo zadosti hrane in pijače. Telo za vzdrževanje telesne temperature potrebuje veliko energije, zato je pomemben zadosten vnos hrane in pijače. Pitje alkoholnih pijač in vnašanje drugih psihoaktivnih snovi v telo ni primerno, ker obstaja nevarnost, da ne občutimo mraza in ne zaznamo znakov podhladitve ter ne odreagiramo primerno," so še zapisali.

T. K. B.